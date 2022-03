Venuti pensa già al ritorno e punge la Juve | Il messaggio dopo l’autogol

Venuti dopo l’autogol che ha deciso Fiorentina-Juve: “Abbiamo fatto vedere a tutti cosa significa giocare a calcio”

Il primo round della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus è andato ai bianconeri grazie all’autogol di Venuti nei minuti di recupero.

Il terzino, in lacrime al fischio finale, si è espresso così sulla propria pagina Instagram: “Sognavo che finisse in maniera diversa perché ci tenevo troppo, per i miei compagni, per la società, per Firenze e i fiorentini.

Il destino però aveva altri piani e ha voluto che finisse cosi. Ma niente drammi perché i problemi veri sono altri purtroppo”.

Frecciata anche alla Juventus: “E soprattutto perché la verità è che stasera si è vista una squadra che ha fatto vedere a tutti cosa significa giocare a calcio. Non sono/siamo perfetti, ho/abbiamo dei limiti è vero ma ci metteremo subito al lavoro per migliorarci e colmarli come sempre abbiamo fatto e per riprenderci ciò che stasera il destino ci ha voluto togliere.

Grazie a tutti i fiorentini per il sostegno pre e post partita… stasera avete vinto voi. E grazie anche a chi critica perché siete uno stimolo in più per migliorare con l’obiettivo di farvi mordere la lingua”.