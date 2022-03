Cessione Inter, arriva l’annuncio ufficiale di PIF

Futuro Inter, l’ipotesi di un’acquisizione da parte del fondo PIF non tramonta: arriva l’annuncio ufficiale

Arriva l’annuncio ufficiale legato al futuro della proprietà dell’Inter. Il club nerazzurro è stato spesso accostato al fondo saudita PIF, che nel corso di questa stagione ha acquistato il Newcastle. Non molto tempo fa alla CMIT TV lo youtuber Seba Inter aveva annunciato come la trattativa fosse chiusa.

Dalle recenti parole di Amanda Staveley, co-ceo del Newcastle e co-proprietaria del club inglese insieme a PIF, non sembra però così. Intervistata da ‘Calcio e Finanza’, la Staveley ha così risposto al possibile interesse della proprietà nell’acquistare l’Inter: “Non credo ci sia nulla di vero, non so da dove provenga questa voce che ogni tanto esce fuori, ma nel caso dovreste chiedere a PIF – ha affermato – Abbiamo guardato a Chelsea e Liverpool, ma ci siamo innamorati dell’atmosfera del St. James’ Park e per ora c’è solo il Newcastle. Nei nostri piani non parliamo di buttare via soldi. La gente vedrà nella prossima finestra di trasferimento”.