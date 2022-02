CMIT TV | Inter a Pif: “Intesa di massima. Zhang ha chiesto tre cose”

Tornano alla ribalta le voci di cessione dell’Inter al fondo sovrano dell’Arabia Saudita Pif, che nei mesi scorsi ha acquistato il Newcastle per poco meno di 300 milioni

L’Inter a Pif, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che qualche mese fa ha acquistato il Newcastle per poco meno di 300 milioni di euro. Ancora prima, come ammesso dai rappresentanti dello stesso fondo, il sondaggio per alcuni club italiani. Su tutti quello nerazzurro. Ecco ora nuove clamorose indiscrezioni circa il nuovo passaggio di proprietà in casa Inter, da Suning a Pif.

“La trattativa, a livello di accordi, è conclusa – ha detto nella diretta di CMIT TV lo youtube e instagrammer Seba Inter – C’è una intesa di massima, stanno facendo una serie di incontri per limare gli ultimi dettagli. Ieri mattina c’è stato un summit tra le parti, con Aramco (compagnia petrolfiera statale dell’Arabia, ndr) e Pif (al fondo sovrano è stato di recente ceduto il 4% delle quote proprio di Aramco, ndr). Erano presenti anche esponenti di Oaktree, che come sappiamo ha in pegno l’Inter. Ce ne saranno delle altre, a quanto pare questa era solo per risolvere il tema stadio”.

Seba Inter a CMIT TV: “Pif ha concesso a Zhang il mantenimento di una percentuale di quote. Quasi impossibile che salti”

“Steven Zhang ha fatto un po’ di ostruzionismo chiedendo tre cose – ha ulteriormente svelato Seba Inter – Rimanere presidente, tenersi delle quote, dal 15 al 30% e avere la possibilità di riprendersi l’Inter. Ad oggi gli hanno concesso solo la seconda. La mia fonte, che lavora e ha agganci col Medioriente, specie con Aramco, mi ha detto che la trattativa è quasi impossibile che salti”.