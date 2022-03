Inter, panchina corta e digiuno del gol | Marotta promette un figlio d’arte

La panchina di Inzaghi ha mostrato le proprie lacune e i suoi limiti. Per l’estate Marotta promette un figlio d’arte alla corte nerazzurra

Da primi della classe a terzi, con due punti nelle ultime quattro partite. L’Inter nel mese di febbraio ha perso due delle tre sconfitte che si sono fatte registrate nel corso di queste prime 27 giornate, 26 per i nerazzurri che devono recuperare la sfida con il Bologna. Qualcuno potrebbe pensare che il giocattolo di Inzaghi si è rotto, ma in realtà l’Inter ha palesato, dopo cinque mesi giocati al massimo, un problema che si chiama ‘panchina corta’.

Con oltre 400 minuti di digiuno dal gol, il tecnico piacentino è finito sul banco degli imputati, ma la colpa deriva dal fatto di non avere dei ricambi all’altezza della rosa titolare. È già cosa nota, d’altronde, che la panchina dei nerazzurri è quella con il valore più basso delle big five del nostro campionato, dal Napoli all’Atalanta.

Inter, la panchina è troppo corta e vale poco

Problemi che passano dal fatto che in difesa Inzaghi ha come centrale di ruolo di ricambio solo Ranocchia, oltre a D’Ambrosio e Dimarco, che nascono come esterni. A centrocampo Barella non ha un vero e proprio sostituto, con Vidal che è stato chiamato a giocare nel ruolo dell’ex Cagliari contro il Liverpool. Poi Gagliardini e Vecino vanno a completare il terzetto di chi potrebbe far rifiatare i centrali nerazzurri, dopo la partenza a gennaio di Sensi.

In attacco non cambia di molto la situazione: l’infortunio di Correa ha spinto Inzaghi a non avere un’alternativa a Dzeko, con Sanchez che non ha mai dimostrato di avere tra le proprie doti quella della continuità e che di fatto rappresenta l’alternativa a Lautaro Martinez. Con Caicedo, tra l’altro, il problema non sembra esser stato risolto, perché il minutaggio rasenta praticamente lo zero, nonostante l’arrivo a gennaio. Il solo Gosens, insieme a Darmian, assicura un ricambio di alto livello a Perisic e Dumfries, con gli esterni che sembrano essere i ruoli più coperti.

Calciomercato, Marotta punta il figlio d’arte

È argomento di discussione di questi mesi, quindi, la necessità di un ritorno sul mercato importante a partire da giugno. Marotta dovrà guardare a profili futuribili, per non ripetere l’errore di puntare su giocatori avanti con l’età, come fatto con Vidal durante la gestione Conte o con Dzeko adesso, per quanto il bosniaco sia il perno attuale dell’offensiva dell’Inter.

Il profilo che è tornato di moda, adesso, è quello di Marcus Thuram, classe ’97, figlio d’arte. Il Borussia Monchengladbach ha messo su di lui, nel contratto, una clausola rescissoria di 45 milioni di euro, ma in estate potrebbe partire per una cifra inferiore. Il giocatore, che dicevamo essere figlio di chi la Serie A la conosce bene, quel Lilian Thuram che nel 2001 fece segnare il record del trasferimento più costoso per un difensore (70 miliardi di lire versati dalla Juventus al Parma, poteva già essere in nerazzurro da tempo, d’altronde.

In estate l’Inter offrì 20 milioni più 5 di bonus al Borussia, per provare ad accontentare le esigenze di una squadra che aveva imposto una clausola rescissoria intorno ai 30 milioni di euro. Poi un infortunio, precisamente la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, fece sfumare l’affare, lasciando Thuram ai box per la prima parte di stagione. Insieme a Scamacca, adesso, l’attaccante francese, nato a Parma, potrebbe essere la promessa a Inzaghi per l’anno prossimo di un attacco più concreto ed esplosivo.