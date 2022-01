E’ ufficiale: Felipe Caicedo approda all’Inter con la formula del prestito secco fino al termine di questa stagione

Si attendeva soltanto l’ufficialità, arrivata in questi istanti: Felipe Caicedo è un nuovo giocatore dell’Inter.

Ecco il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L’attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022“.

“Sono molto emozionato e orgoglioso di essere il primo giocatore ecuadoriano qui all’Inter, voglio fare bene e ringrazio prima di tutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui – le prime parole di Caicedo da nerazzurro rilasciate al canale tematico del club – Se ho parlato con Correa? Sì, mi ha fatto capire tutto. Non vedo l’ora di rivedere anche lui. Se spero di continuare la tradizione da uomo-gol degli ultimi minuti? Lavoro per quello, ma spero che i gol possano arrivare prima del 90′. Voglio cominciare subito a lavorare, forza Inter”.