Serie A, Inzaghi ha la ‘peggior’ panchina tra le big | Juventus e Milan al top

Raffronto tra le panchine delle big per quanto riguarda le ultime news Serie A. Inter ultima delle top five, Juve davanti al Milan

La frenata dell’Inter ha riaperto del tutto la corsa scudetto. Ora i nerazzurri occupano il terzo posto in classifica, sebbene debbano ancora recuperare la partita contro il Bologna che potenzialmente potrebbe riportare in testa la squadra di Simone Inzaghi.

Proprio il tecnico piacentino è finito sul banco degli imputati per gli ultimi risultati deludenti, con gli oltre 400 minuti di digiuno dal gol. Tra le maggiori critiche mosse all’ex allenatore della Lazio c’è quella di far giocare – e quindi spremere fisicamente – sempre gli stessi giocatori. Ma la rosa dell’Inter è ancora la più forte della Serie A? Prendendo in considerazione la formazione delle riserve, con il valore di mercato degli undici panchinari secondo il noto sito ‘transfermarkt‘, si osserva che i campioni d’Italia sono all’ultimo posto se si tiene conto delle big five che si stanno giocando lo scudetto e i posti in Champions. Soltanto l’arrivo a gennaio di Gosens, peraltro, fa sforare la soglia dei cento milioni di euro: prima con Kolarov, il valore si attestava sugli 85 milioni.

Juventus e Milan sopra i 150 milioni: il valore delle panchine delle top five

E’ il bianconero Allegri quello che, almeno sulla carta, può avere più scelta dalla panchina, seguito a stretto giro di posta dal rossonero Pioli. Chiudono il podio, quasi a pari merito (appena 300mila euro di differenza, ndr) il Napoli di Spalletti e l’Atalanta di Gasperini. Ecco tutte le liste:

JUVENTUS

Perin 4

De Sciglio 6

Rugani 3,5

Chiellini 1,5

Pellegrini 8

McKennie 25

Arthur 25

Zakaria 27

Bernardeschi 15

Kean 32

Kaio Jorge 12

TOTALE 159

MILAN

Tatarusanu 0,6

Florenzi 7

Gabbia 7

Romagnoli 20

Kalulu 10

Bakayoko 16

Kessie 48

Messias 6,5

Krunic 7,5

Rebic 27

Giroud 2,5

TOTALE 152,1

NAPOLI

Meret 15

Malcuit 3,5

Tuanzebe 8

Juan Jesus 2,5

Ghoulam 1,8

Demme 12

Lobotka 10

Elmas 24

Mertens 5

Lozano 40

Petagna 13

TOTALE 134,8

ATALANTA

Sportiello 1,5

Maehle 17

Scalvini 2

Palomino 9

Pezzella 6

Koopmeiners 18

Freuler 24

Mihaila 6

Miranchuk 11

Pessina 18

Muriel 22

TOTALE 134,5

INTER

Radu 4

D’Ambrosio 3,5

Ranocchia 1

Dimarco 16

Darmian 7

Gagliardini 12

Vidal 2,5

Vecino 5

Gosens 32

Sanchez 3,5

Correa 30

TOTALE 116,5