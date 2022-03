Questa sera in campo Fiorentina e Juventus per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Bianconeri in emergenza: nove assenti per Massimiliano Allegri

Juventus decimata e in super emergenza questa sera nel catino del ‘Franchi’ contro la Fiorentina, nel primo round delle semifinali di Coppa Italia al cospetto della squadra allenata da Italiano.

Ben nove assenti nello scacchiere bianconero nella trasferta di Firenze, con Dusan Vlahovic che sarà inevitabilmente a centro dell’attenzione dei suoi ex tifosi. La presenza da titolare del centravanti serbo è in bilico, con Massimiliano Allegri che potrebbe lasciare almeno inizialmente a riposo.

Il tecnico della ‘Vecchia Signora’ – oltre ai lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e McKennie – dovrà rinunciare anche a capitan Chiellini, Dybala, Rugani, Alex Sandro, Bernardeschi e ultimo a Zakaria, ko sabato nel match vinto dalla Juve sul campo dell’Empoli. Scelte praticamente obbligate, con il mister bianconero che potrebbe tirare fuori l”Allegrata’ di turno per far fronte all’emergenza.

Occhio quindi alla possibilità di rispolverare la difesa a tre, non solo per la gara con la Fiorentina ma anche in previsione delle prossime uscite dei bianconeri. La duttilità di Danilo e Cuadrado potrebbe essere fondamentale per Allegri per variare in corsa il sistema di gioco della sua Juventus, con il colombiano da sempre pedina essenziale e multiuso per il ‘Conte Max’. C’è curiosità inoltre per la coesistenza in mediana tra Locatelli e Arthur, senza dimenticare la possibilità che Allegri butti subito nella mischia uno dei gioiellini dell’Under 23. Aké è in ballottaggio con Cuadrado sulla destra, mentre Miretti potrebbe dare il cambio a qualche titolare a centrocampo. Soulé, infine, può essere un’arma offensiva preziosa in attesa del ritorno di Dybala.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus: le scelte di Italiano e Allegri

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Morata, Vlahovic. All. Allegri