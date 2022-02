Juventus, emergenza infinita per Allegri | Esami e nuovo stop

Juventus sempre più in emergenza a due giorni dalla semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Scelte obbligate per Allegri

La Juventus conquista tre punti pesanti sul campo dell’Empoli, rilanciandosi in campionato dopo i due pareggi consecutivi con Atalanta e Torino.

Continua però l’emergenza per la squadra di Massimiliano Allegri che nella trasferta del ‘Castellani’ ha perso anche Denis Zakaria per un infortunio muscolare. Il centrocampista elvetico, sbarcato a Torino nell’ultimo mercato di gennaio, ha accusato un problema alla regione adduttoria della coscia sinistra e questa mattina ha raggiunto il J-Medical per sottoporsi a tuti gli esami del caso.

Zakaria salterà sicuramente l’andata delle semifinali di Coppa Italia in casa della Fiorentina ma rischia di saltare anche i prossimi impegni della squadra bianconera. Nelle prossime ore la Juventus farà maggiore chiarezza sull’infortunio e i tempi di recupero del centrocampista, che all’uscita dopo gli accertamenti si è fermato per scattare dei selfie con alcuni tifosi della ‘Vecchia Signora’.

📹 #Juventus – Esami al J-Medical stamane per Denis #Zakaria dopo l’infortunio all’adduttore della coscia rimediato contro l’Empoli: il nazionale 🇨🇭 salterà la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina pic.twitter.com/qUkI0OGRiK — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 28, 2022

Fiorentina-Juventus, speranza Dybala: le possibili scelte di Allegri

Uomini praticamente contati quindi per Allegri per la trasferta di mercoledì sera al ‘Franchi’ contro la Fiorentina: oltre a Zakaria out anche Bernardeschi, Chiellini, Rugani e Alex Sandro al quale si aggiungono i lungodegenti Chiesa, McKennie e Kaio Jorge. Qualche piccola speranza di recuperare invece Paulo Dybala, al massimo però per la panchina. Bonucci e De Sciglio non sono al meglio ma dovrebbero comunque stringere i denti ed essere a disposizione di Allegri per l’incrocio al cospetto dell’undici di Italiano.

La probabile formazione di Allegri in vista di Fiorentina-Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Morata, Vlahovic.