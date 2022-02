Juventus, problema agli adduttori: Allegri ne perde un altro

Ancora problemi per la Juventus e Massimiliano Allegri: anche contro l’Empoli un infortunio condiziona i bianconeri, le condizioni

Non si ferma l’emergenza infortuni per la Juventus di Massimiliano Allegri. Contro l’Empoli i bianconeri fanno i conti con il problema fisico accusato da Zakaria nel corso del primo tempo.

Il centrocampista è stato costretto a chiedere il cambio, con Locatelli che ha preso il suo posto. Secondo una prima diagnosi, l’ex Borussia Moenchengladbach ha accusato un problema alla regione adduttoria della coscia sinistra. Per capire precisamente l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero occorrerà attendere gli esami cui lo svizzero si sottoporrà una volta fatto ritorno a Torino. La Juventus è attesa in settimana dalla semifinale di andata di coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì 2 marzo

Juventus, quanti infortunati: la lunga lista dei forfait

Zakaria si aggiunge quindi ad una lunga lista di infortunati. Un elenco che comprende Giorgio Chielini, Daniele Rugani e Alex Sandro per la difesa, McKennie per il centrocampo, Dybala, Chiesa e Kaio Jorge per l’attacco. Per la gara infrasettimanale possibilità di rivedere a disposizione sia Chiellini che Dybala, mentre tra i lungodegenti McKennie è l’unico che ha qualche possibilità di tornare per fine stagione con Kaio Jorge e Chiesa che si rivedranno nel 2022/2023.