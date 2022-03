Inter in crisi | Inzaghi sotto attacco: “Sa solo lamentarsi come Sarri”

L’Inter non riesce a uscire dalla crisi di risultati che la sta affliggendo, Simone Inzaghi sotto attacco: “Basta, non siamo a Roma”

La sfida di Coppa Italia non è riuscita a dare slancio ai nerazzurri, che continuano a galleggiare tra una prestazione deludente e l’altra: ora Simone Inzaghi inizia a ricevere qualche critica.

Il tecnico romagnolo, nel post partita di Milan-Inter, ha detto che la squadra si sta ancora leccando le ferite per il derby perso in campionato. Delle dichiarazioni che non sono piaciute ai tifosi nerazzurri, che sui social hanno bersagliato l’allenatore con critiche e puntualizzazioni. Di seguito alcuni dei ‘tweet’ più significativi da parte dei tifosi dell’Inter sulla crisi di risultati che affligge la squadra di Simone Inzaghi.

#Inzaghi in modalità #Sarri: sa solo lamentarsi senza trovare nessuna soluzione alla crisi. Il calendario lo si conosceva dall’estate e tutte le squadre, mica solo l’#Inter, hanno fin qui giocato tanto. @interliveit https://t.co/0R9UCzWDQB — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) March 2, 2022

L’Inter in crisi? Correa c’entra poco.

Le squadre dì #Inzaghi volano a Natale e per Pasqua atterrano rischiando lo schianto. #Inter #Lazio Ricordo uno scudetto perso nel 2020… — Tony Manero style (@TonyTLS1900) March 2, 2022

La differenza tra #Pioli ed #Inzaghi sta nel fatto che Pioli quando il #Milan non gioca bene o sbaglia la partita o quando fa zero tiri in porta non piange e non cerca alibi.#MilanInter — Io (@Jasmine28M) March 2, 2022

#Inzaghi: “Ci lecchiamo ancora le ferite del derby di campionato” Assurda analisi e motivazione. Se questo è il motivo di questa involuzione fisica, psicologica, tecnica e tattica meglio cambiare mestiere (allenatore e giocatori).#Marotta @Inter #Inter — Maoisti Neroazzurri (@MaoistiN) March 2, 2022

Simone #Inzaghi non rischia nulla ed è giusto così, ma deve inventarsi qualcosa. Ha ammesso di aver pagato moralmente il derby, ma anche basta non siamo a Roma. #MilanInter — Alby (@alby911) March 1, 2022