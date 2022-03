Milan-Inter, Inzaghi: “Ci stiamo ancora leccando le ferite”

Pareggio a reti inviolate tra Milan e Inter, Inzaghi ha commentato la gara di andata della semifinale di Coppa Italia

Nessuna rete e poche emozioni, il derby di Coppa Italia non ha espresso una grande prestazione da parte delle due compagini milanesi: tutto rimandato alla gara di ritorno. Simone Inzaghi ha analizzato la partita ai microfoni di ‘Mediaset’, con il duello con Stefano Pioli che vedrà il vincitore solamente dopo la prossima sfida. Nota più lieta della serata è stata l’esordio di Robin Gosens con la maglia dell’Inter.

Inzaghi ha parlato dei problemi in attacco: “Penso sia stato un derby meno spettacolare. C’è tanto in palio, le due squadre non erano fluide e sciolte. Poi ci penseremo ad aprile per il ritorno. Siamo al primo di marzo, è la 36esima partita e dobbiamo recuperare un po’ di brillantezza. Devo rivedere la partita ma, a parte una bella parata di Handanovic, non abbiamo rischiato tanto. Siamo il miglior attacco e torneremo presto a segnare”.

Inzaghi ha poi analizzato il recente calo della sua squadra: “Penso sia un calo fisiologico. Abbiamo spinto tanto tra novembre, dicembre e gennaio. E’ un momento dove probabilmente non stiamo giocando come prima. Nell’ultimo derby perso abbiamo fatto 75 minuti molto molto bene e l’abbiamo perso. Le partite sono fatte di episodi. Stasera è stato un derby un po’ bloccato per la posta in palio. Stiamo cercando di recuperare le forze fisiche e mentali”.

BARELLA – “Non guarderei al singolo giocatore ma penserei in generale. Abbiamo la fortuna di recuperare Correa e Gosens, due giocatori importanti – spiega il tecnico – Non solo Barella, tanti giocatori hanno spinto tanto. Penso sia un pari giusto, noi ci stiamo ancora leccando le ferite per un derby perso alla fine”.