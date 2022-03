Calciomercato, la Juventus batte Inter e Milan | Altro scippo alla Fiorentina

La Juventus non si ferma ed è pronta a tenere gli occhi aperti sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per la sua rosa. Inter e Milan sono già ko

La Juventus sta facendo il bello e il cattivo tempo sul calciomercato. I bianconeri, infatti, sono pronti ad affondare anche per altri colpi di alto livello.

Dopo aver rinforzato il reparto offensivo con l’arrivo di Dusan Vlahovic, la Vecchia Signora ora deve concentrarsi sugli altri reparti in modo da costruire una vera e propria corazzata per Massimiliano Allegri. Se a centrocampo i nomi più caldi sono quelli di Franck Kessie e Paul Pogba, attenzione anche a chi potrebbe arrivare in difesa. Oggi, in vista della partita contro la Fiorentina, ci siamo concentrati sul profilo di Nikola Milenkovic. Il classe 1997 da anni è atteso al grande salto, ma, nonostante i tanti rumors, il trasferimento in una delle massime big della Serie A non è ancora arrivato. Ecco cosa hanno scelto gli utenti di Calciomercato.it per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Milenkovic per rinforzare la difesa

A chi potrebbe servire di più Milenkovic? I nostri seguaci su Telegram non hanno dubbi: alla Juventus. Un vero e proprio plebiscito per quello che sarebbe un altro sgarbo niente male ai rivali della Fiorentina. Infatti, a vincere il sondaggio è proprio la Vecchia Signora con il 56%. A seguire il Milan con il 24%, poi Inter e Napoli solo con il 10%.

Sicuramente il profilo è molto interessante e permetterebbe ad Allegri di avere un calciatore per passare alla difesa a tre, ma anche di disimpegnarsi come terzino destro bloccato a quattro. Vedremo se dal sondaggio si passerà, invece, alle trattative, con un futuro ancora tutto da decidere, in ogni caso.