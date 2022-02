CM.IT | Barcellona, Real e… Juventus: Milan, le ultime su Kessie

Il Milan sembra rassegnato a perdere Kessie a parametro zero. Nelle ultime ore per il futuro dell’ivoriano ha ripreso quota la pista Barcellona

Il futuro di Franck Kessie continua ad essere un’incognita. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e nessuno, nell’ambiente Milan, sembra lasciare spiragli su un improvviso cambio di direzione rispetto a quanto accaduto nei mesi passati.

I rossoneri sembrano rassegnati a perderlo a parametro zero, una triste consuetudine di questo calcio post-pandemia, e da settimane hanno avviato i contatti per il suo sostituto, Renato Sanches del Lille.

Resta da capire, dunque, quale sarà la squadra che riuscirà a convincere l’ivoriano a partire dal primo luglio. Sono diversi i top club che si sono mossi per le sue prestazioni. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, in Italia l’approccio più importante è stato quello della Juventus. Il profilo del classe ’96 piace da tempo alla Vecchia Signora, che però, almeno per ora, non ha affondato il colpo. E se le piste inglesi (Arsenal, Everton) non hanno sedotto il giocatore, le voci su quelle spagnole si fanno sempre più insistenti.

Il Real Madrid apprezza l’ex Atalanta (accostato anche all’Inter) ma non ha intenzione, come suo solito, di partecipare ad aste. Resterà nelle retrovie soprattutto se di fronte si ritroverebbe il Barcellona di Laporta, col quale Florentino Perez è in ottimi rapporti per dovere di Superlega. In Catalogna assicurano che gli azulgrana hanno “quasi convinto” il calciatore, e che gli ostacoli economici dell’affare sarebbero superati con la certezza della qualificazione alla prossima Champions League.

La rinascita dei ragazzi di Xavi rende difficile immaginare un Barça fuori dalla massima competizione continentale e gli introiti UEFA, con qualche inevitabile cessione, renderebbero possibile accontentare il milanista. Non c’è ancora nulla di definito, ma l’ottimismo dei culé, in questo periodo, aumenta dentro e fuori dal campo.