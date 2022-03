Juve scatenata: beffa di mercato a Milan e Roma

La Juventus si prepara al calciomercato estivo e prova la beffa di mercato a Milan e Roma

Mentre i ragazzi di Allegri provano l’insperata rincorsa scudetto, la dirigenza di Agnelli lavora al futuro della Juventus. L’obiettivo è quello di aggiungere ulteriore qualità a centrocampo. Nel mirino continua ad esserci Nicolò Zaniolo, ma la Roma chiede molto di più dei 40 milioni di euro di cui si è parlato di recente.

I contatti tra le parti, riporta ‘Tuttosport’ starebbero continuando e la pista è segnalata sempre più calda. Se la Juventus ha inserito Zaniolo in cima alla lista dei desideri, il romanista, nonostante si trovi bene a Roma, in caso di addio si vedrebbe soltanto con la maglia bianconera. Non solo perché da bambino tifava Juve, ma perché ambisce a vincere sia in Italia che in Europa. Per il classe 1999 italiano le offerte non mancano (Atletico Madrid e Manchester United su tutte), ma la sua priorità sarebbe proprio quella di raggiungere Chiesa e gli altri compagni di Nazionale a Torino. Considerate le inevitabili resistenze giallorosse, intanto, si valutano alternative di grande spessore che coinvolgono, direttamente o indirettamente, anche Milan e Lazio.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches e Milinkovic-Savic alternative a Zaniolo

Tra le alternative al romanista, scrive stamane il quotidiano sopracitato, resistono le candidature di Renato Sanches del Lille e Milinkovic Savic della Lazio. Sul centrocampista portoghese ormai da tempo ci sono gli occhi di Maldini e Massara. Agnelli potrebbe dunque tentare la beffa rinfozando la sua mediana con l’obiettivo degli storici rivali.

Classe 1997, Renato Sanches è un centrocampista di qualità capace di agire anche come esterno a destra. Nella stagione in corso si è messo in mostra con 3 assist e 1 gol in 23 presenze totali. Il suo contratto coi francesi scade a giugno 2023.