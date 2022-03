Juventus, doccia fredda per Zaniolo | Rilancio shock della Roma

La Juventus mantiene nel mirino Nicolò Zaniolo, ma la Roma non ci sta e spara alto rispetto alle cifre recentemente circolate

Un calcio alle polemiche, e pazienza se ha dovuto rimetterci parzialmente la faccia. Nicolò Zaniolo ha risposto con un ingresso di grande impatto nel finale della gara con lo Spezia, risultando alla fine decisivo nella vittoria della Roma conquistandosi il rigore a tempo scaduto poi trasformato da Abraham. Nel rush finale dei giallorossi, Mourinho potrà certamente contare anche su di lui.

Una dimostrazione importante, quella che il classe 1999 ha dato, dopo i recenti malumori della piazza, dovuti alla festa in discoteca dopo la gara con il Verona che gli era costata una multa e dopo i rumours inevitabilmente generati dai like postati sui social in risposta alle foto degli juventini Vlahovic, Bonucci e Locatelli. Del resto, la pista che può portare Zaniolo alla Juventus non è campata in aria, come raccontato da Calciomercato.it. Il contratto in scadenza 2024 del giocatore e le discussioni per il rinnovo ancora lontane solleticano l’interessamento dei bianconeri, che in estate potrebbero farsi avanti. Ma la Roma non intende certo rendere la vita facile a Cherubini e Arrivabene, anzi.

Calciomercato Juventus, la Roma alza il ponte levatoio per Zaniolo: la cifra chiesta dai giallorossi

Riguardo a un possibile affare intorno ai 40 milioni di euro, a Trigoria, scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, sorridono. Nessuno è incedibile a fronte della giusta offerta, ma nell’ambiente giallorosso si ritiene che la cifra necessaria per lasciare andare Zaniolo debba essere molto più elevata. Un prezzo non è stato fissato, ma l’idea è che il suo cartellino non valga meno di quello di Vlahovic, che la Juventus ha pagato alla Fiorentina 70 milioni più 10 di bonus a poco più di un anno dalla scadenza del suo contratto con i viola. Se dunque a Torino vorranno acquistare Zaniolo, dovranno imbarcarsi in un duro braccio di ferro.