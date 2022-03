Roma, le ultime da Trigoria sulle condizioni di Zaniolo

Roma, le ultime da Trigoria sulle condizioni di Nicolò Zaniolo, uscito dal campo malconcio dopo la sfida contro lo Spezia

Ha saputo conquistare il decisivo calcio di rigore in pieno recupero che è valso la vittoria della Roma contro lo Spezia. Una partita che ha fatto molto parlare di sé e che ha causato non poche polemiche da parte della società ligure. Inoltre non sono mancate, nel liceo linguistico frequentato dalla sorella, vergognose minacce nei confronti dello stesso Zaniolo. Nel frattempo Nicolò Zaniolo è tornato in campo a Trigoria.

Il numero 22 giallorosso ha riportato una piccola frattura al naso, ma questo non gli ha impedito di scendere in campo per allenarsi e di giocare. Al momento, fanno sapere dal club giallorosso, non è previsto alcun intervento. Oggi il classe 1999 ha svolto l’allenamento con la squadra.