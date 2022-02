Spezia-Roma, Motta furioso: “Mi aspetto delle scuse. Mi viene da ridere”

Le parole di Thiago Motta, al termine di Spezia-Roma, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A

Con le unghie e con i denti, lo Spezia di Thiago Motta resiste fino al 98′, poi un rigore trasformata di Abraham permette alla Roma di conquistare i tre punti.

Una partita condizionata dall’espulsione di Amian, al 45′, per doppia ammonizione, che non ha fatto per nulla felice il tecnico dei liguri, che al termine della partita ha così parlato ai microfoni di ‘Dazn’: “Con un uomo in meno abbiamo tenuto la partita contro una grande squadre che è la Roma – afferma Thiago Motta -. La strada è giusta, lavorare l’uno per l’altro. Vincere? Perché no, noi siamo in campo sempre per questo. Un primo tempo con troppi errori tecnici. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto. Abbiamo difeso molto bene la nostra porta, per tutto quello che abbiamo fatto ci poteva stare un pareggio. Non voglio fare la vittima”.

Spezia-Roma, direzione arbitrale nel mirino

Impossibile non parlare dell’espulsione e del rigore – “Questo e il primo cartellino non c’erano. Mi aspetto tutte le scuse che sono state fatte alle grandi squadre – prosegue Thiago Motta -. Mi viene da ridere per non piangere. Gli episodi di stasera ve li lascio commentare a voi. Mi aspetto delle scuse anche per il rigore. Tocca la palla e nel dubbio si è fischiato il rigore. Ci aspettiamo delle scuse, come successo ad altri club”.