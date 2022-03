Fiorentina-Juventus, torna Vlahovic | La nota UFFICIALE del club viola

Cresce ogni ora l’attesa per la grande sfida di domani sera tra Fiorentina e Juventus, che segnerà il ritorno immediato dopo un mese di Vlahovic a Firenze

La stagione entra nel vivo e in questi giorni si deciderà anche chi si contenderà la Coppa Italia. Stasera e domani andranno infatti in scena le semifinali di andata, due match incredibilmente attesi per motivi diversi, probabilmente gli scontri più accesi e significativi che il nostro calcio possa regalare al momento attuale.

Il primo è il Derby della Madonnina tra Milan e Inter, dopo due stracittadine infuocate in campionato e un duello serratissimo in vetta alla classifica. Un match che a inizio febbraio ha definitivamente ribaltato la classifica con la rimonta dei rossoneri, che da un potenziale -7 sono passati a un +2, anche se con una partita in più. E un’Inter che si è sostanzialmente fermata in questo mese. Domani sera invece un’altra sfida storica come Fiorentina-Juventus, in una stagione in cui i viola stanno facendo molto bene e hanno addirittura sognato di strappare il quarto posto ai bianconeri. Ma soprattutto nelle settimane dell’ennesimo grande ‘tradimento’, quello di Dusan Vlahovic. Che si prepara inevitabilmente a un’accoglienza che non dimenticherà.

Fiorentina-Juventus, i tifosi aspettano Vlahovic | Il club viola: “Evitate cori razzisti”

Oggi ne ha parlato Allegri in conferenza: “Per Vlahovic è una partita particolare, ma lui è sereno e tranquillo“. Il serbo, come ha sottolineato il mister, potrebbe anche partire dalla panchina a causa dei tanti minuti giocati in questo periodo. Ma una scelta che eventualmente non c’entrerebbe con l’emozione per il ritorno al ‘Franchi’ appena un mese dopo l’ufficialità del passaggio alla Juventus. Allegri ha parlato di “intelligenza e cultura dei tifosi fiorentini” mentre sui social ovviamente si stanno scatenando da tempo e si preparano a riaccogliere il serbo in maniera ‘calorosa’. Ma visti i precedenti negli stadi italiani in generale, la stessa Fiorentina teme che qualcuno possa esagerare, magari con qualche coro. Con ripercussioni anche sul club e sulla squadra.

Per questo, nel giorno della vigilia, i viola hanno diramato un comunicato indirizzato ai propri sostenitori: “La Fiorentina ringrazia i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per la partita Fiorentina-Juventus di mercoledì. Il Club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l’amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia”.