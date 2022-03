Fiorentina-Juventus, parla Allegri | Segui la conferenza in diretta!

In vista della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina, segui la conferenza stampa di Allegri in diretta su Calciomercato.it

È subito Vlahovic. La semifinale di Coppa Italia tra i bianconeri ed i toscani vede un unico protagonista ed è proprio l’attaccante serbo, che ritorna a Firenze per la prima volta dopo la cessione.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa presenta la sfida di domani sera, dando aggiornamenti sullo stato di salute dei diversi giocatori della Juventus che sono alle prese con infortuni. Molto attesa, poi, è la posizione del tecnico livornese su Vlahovic e sull’accoglienza che riceverà domani sera al Franchi. I tifosi della Fiorentina, infatti, hanno già fatto incetta di biglietti e sono pronti a fischiare quello che fino a qualche mese fa era il loro bomber. Segui la conferenza in diretta su Calciomercato.it.

FORMAZIONE – “Vediamo quelli che ho a disposizione, ho 3/4 ragazzi dell’Under 23 pronti per giocare. È un bel test per noi, a Firenze è sempre bello giocare. È un passaggio che si gioca su due partite, conta il gol in trasferta quindi sarà importante farlo”.

INFORTUNATI – “Non sono preoccupato, perché tanti sono traumatici. Giovedì Dybala e Bernardeschi saranno a disposizione per domenica. Alex Sandro ne ha ancora per 10 giorni. Zakaria speriamo di averlo a disposizione per il Villarreal. Chiellini è ancora fuori”.

ACCOGLIENZA VLAHOVIC – “Per l’intelligenza e la cultura dei tifosi fiorentini, domani sera dovrà essere una serata di calcio. Vlahovic è e sarà sempre riconoscente alla città di Firenze, alla Fiorentina. Le cose preoccupanti non sono le partite di calcio, in questo momento lo sono altre cose come la guerra. La Fiorentina ha un allenatore bravo, che gli ha dato un gioco aggressivo e bello, mentre la Juventus ha voglia di arrivare in finale. Sarà una bella serata di sport”.

BONUCCI RIPOSA – “De Sciglio può giocare, Bonucci è a completo riposo da due giorni. Sabato ha giocato una buona partita e rientrava dopo tanto tempo. A Bergamo era uscito malconcio, col Villarreal ha stretto i denti. Domani riposa, i difensori non mancano”.

VLAHOVIC OUT – “Devo ancora decidere e valutare, perché ha giocato tante partite consecutive. Domani vediamo”.

MIRETTI – “Ci sono buoni giocatori nel settore giovanile, l’Under 23 gli ha dato la possibilità di confrontarsi subito su campi difficili. È cresciuto lui, così come Aké, Soulé. Ci sono altri giovani bravi, a cui bisogna lasciare il tempo di crescere. Uno di questi tre giocherà, ma non dobbiamo addossargli responsabilità. Sono bravi ma devono acquisire esperienza”.

MORATA E KEAN INSIEME – “In questo momento la squadra è anche in fiducia, è più serena e sa che il gol lo trova. Vlahovic ha caratteristiche che Morata e Kean non hanno, quindi possono giocare tutti e tre insieme”.