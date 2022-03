“Vlahovic? Non mi interessa” | Italiano infiamma Fiorentina-Juve in conferenza

Vincenzo Italiano ha presentato Fiorentina-Juventus in conferenza stampa: le sue parole sul ritorno al Franchi di Vlahovic

Cresce l’attesa a Firenze per quella che è diventata la partita dell’anno dopo il trasferimento alla Juventus di Dusan Vlahovic. Domani sera il serbo tornerà per la prima volta al Franchi da avversario.

Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. La Fiorentina si è già espressa sull’accoglienza dei tifosi attraverso una nota ufficiale, mentre il tecnico viola ha parlato così di Vlahovic. Ecco le sue dichiarazioni.

ACCOGLIENZA VLAHOVIC – “Non saprei cosa rispondere. Mi è successo un qualcosa di analogo. C’erano tantissime opzioni e quindi sinceramente non fa parte della preparazione alla partita, per quanto riguardano le mie preoccupazioni. Lì davanti sono forti, sono bravi. Hanno frecce che possono fare male in ogni momento. Col Verona hanno segnato entrambi gli attaccanti, arrivano da 13 risultati utili in campionato e la mia preoccupazione è quella e non come verrà accolto un nostro avversario. Mi auguro che lo stadio spinga la squadra per ottenere un risultato positivo, quando la gente vuole qui diventa anche 13esimo uomo. Quando il clima diventa caldo, è bellissimo e questo mi aspetto”.

AMBIENTE – “In queste due partite avremo in più l’ambiente e il clima di domani. Quello che si percepisce in vista della partita, per la sua importanza, per la rivalità che percepiamo e che cercheremo di onorare al massimo questo tipo di partite. Quando vai a lavorare in determinati posti devi conoscere l’ambiente, le abitudini e le situazioni che possono galvanizzare il pubblico. Dobbiamo sfruttarlo. Per il resto, affrontiamo una grande squadra, che non perde da 13 partite. Servirà una super gara sempre stando attenti perché la gara durerà 180 minuti”.