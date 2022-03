Da Milan-Inter al calciomercato: annuncio chiaro di Maldini su Kessie

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni del pre partita della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter: annuncio su Franck Kessie

Ci siamo. Manca pochissimo al fischio d’inizio dell’ennesimo derby stagionale tra Milan e Inter a San Siro, stavolta valido per la semifinale di Coppa Italia. Le due cugine lombarde vengono entrambe da un periodo di appannamento e sono chiamate e rialzare subito la testa e riprendere il prima possibile i ritmi elevati dei mesi scorsi.

Nel prepartita, ai microfoni di ‘Sportmediaset’, è intervenuto il direttore tecnico Paolo Maldini. Il dirigente rossonero si è soffermato innanzitutto sulle manifestazioni allo stadio contro la guerra in Ucraina in occasione della gara di stasera: “Sono gesti simbolici, che per noi hanno un senso enorme. Una guerra nel 2022 è veramente terribile, nessuno se la poteva immaginare. Dobbiamo dimostrare la nostra vicinanza al popolo ucraino”.

TENSIONE DERBY: “Se ho parlato con la squadra? Io non ci parlo così frequentemente. Prima di una partita del genere la tensione sale in modo naturale e l’allenatore dev’essere quello che stempera”.

IBRA: “Lui è un vincente, è normale che dica che non voglia andare via finché non vince. Magari riusciremo a vincere quest’anno, ma se non lo faremo non vuol dire che non possa avere un futuro con noi. Sta lavorando per tornare a disposizione”.

Milan, Maldini su Kessie: “Non ci scosteremo dalla linea dettata dal club”

CALO: “Non abbiamo vinto le ultime due, che sulla carta potevano essere più facili. Ma siamo in linea con il percorso dello scorso anno, con un ruolino di marcia importante. Non c’è una dominatrice in campionato”.

MERCATO: “Io credo che siamo comunque competitivi in tanti reparti. In questo momento abbiamo fuori due giocatori come Kjaer e Ibra. L’esperienza di alcuni giocatori è fondamentale per preparare le partite. Il girone di Champions ha dimostrato che dobbiamo migliorare in tutto”.

KESSIE: “Barcellona? Le voci su di lui sono normali, è un giocatore in scadenza e ancora non abbiamo un accordo. Sicuramente non ci scosteremo dalla linea dettata dal club”. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, i blaugrana stanno accelerando le pratiche per l’acquisto a zero dell’ex Atalanta, con Juventus e Real Madrid più defilate. Gli spagnoli ad oggi sono la pista più accreditata e avrebbero già trovato l’accordo con il calciatore. Il rinnovo col Milan è ormai un’opzione davvero lontana.