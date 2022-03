Doppia batosta per Marotta | Un big non firma: sorpasso Milan e Juve

Obiettivo comune per le grandi d’Italia in vista del prossimo mercato estivo. Strada in salita per l’Inter: gli scenari

Non è un mistero ormai l’interesse delle big italiane per Gleison Bremer, che si sta confermando come uno dei migliori difensori della Serie A anche in questa stagione.

Il rinnovo ‘strategico’ con il Torino delle scorse settimane apre alla cessione del brasiliano del club granata, considerando il patto con il patron Cairo. Scampato il pericolo di un ipotetico addio a parametro zero tra un anno, il ‘Toro’ e Bremer si sono venuti incontro e il prolungamento fino al giugno 2024 ha quasi il valore di una clausola per le pretendenti al classe ’97.

Cairo si augura un’asta per il suo gioiello che oltre alle grandi di Serie A piace anche all’estero e in particolare in Premier League. Stando a quanto scrive ‘Tuttosport’, al momento in pole ci sarebbe in Milan nella corsa a Bremer. Il club rossonero sarebbe balzato in pole rispetto alle rivali Juventus, Inter e Napoli.

Calciomercato Inter, sorpasso del Milan nella corsa a Bremer. De Vrij in bilico

Prezzo di partenza di 25 milioni di euro per il cartellino del centrale brasiliano, anche se Cairo e il Torino lo valuterebbero intorno ai 40 milioni. Senza rilanci, però, il numero uno granata darebbe il via libera alla cessione a chi metterà sul tavolo la cifra base, sull’intesa appunto raggiunta dalle parti in sede di rinnovo. Poi sarà libero il giocatore di accettare la proposta per lui più vantaggiosa, senza scendere comunque sotto il muro dei 25 milioni.

Con il Milan in pole e la Juventus minacciosa, si complica inevitabilmente la corsa al difensore per l’Inter che ha individuato in Bremer il primo obiettivo per la retroguardia di Simone Inzaghi, soprattutto in caso di divorzio con Stefan de Vrij. L’olandese sta deludendo in questo avvio di 2022 e le sirene dalla Premier si fanno sempre più pressanti come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’. Marotta e l’agente Raiola non hanno ancora affrontano l’argomento rinnovo in maniera concreta, con l’ex centrale della Lazio in scadenza tra un anno. Senza la fumata bianca sul nuovo contratto difficilmente de Vrij resterà alla corte di Inzaghi, visto il rischio concreto di perdere l’olandese a parametro zero nell’estate 2023.