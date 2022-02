CMIT TV | Juventus scatenata: “Nuova proposta a Dybala. Bremer primo obiettivo”

Nella serata di ieri, nel post partita di Genoa-Inter alla CMIT TV è intervenuto anche Franco Leonetti, che ha fatto il punto sul mercato della Juventus

Alla CMIT TV in diretta su Twitch è intervenuto il collega Franco Leonetti che ha commentato la stagione della Juventus a partire dalle difficoltà iniziali: “Inizio infame e punti gettati alle ortiche. Era una Juve diversa, non perde da tre mesi ma ultimamente non ha più vinto. Per assurdo sarebbe bastato vincere il derby o a Bergamo e la Juve sarebbe, non dico lì, ma quasi. Gara difficile ad Empoli. C’è da mangiarsi non solo le mani. In casa Inter c’è da mangiarsi i gomiti”.

Al di là dell’attualità Leonetti si è quindi concentrato su tutte le vicende di calciomercato dei bianconeri: dal contratto di Paulo Dybala al rinnovo dei vari Perin, De Sciglio e Bernardeschi, fino alle possibili entrate.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Bremer fino al salary cap

Sul futuro di Dybala, che ha ancora il contratto in scadenza, Leonetti ha detto: “La Juventus ha fatto capire che innanzitutto ci sarà un salary cap da 7 milioni, ovvero lo stipendio di Vlahovic. Ed anche arrivi e rinnovi dovranno rimanere in questo range. La Juve ha proposto a Dybala 7 più bonus al raggiungimento di obiettivi sportivi e lui ci sta pensando. A fine ottobre era stato raggiunto un altro accordo ma le cose sono cambiate. La Juventus ha già cambiato alcune coordinate. Non ci saranno tempi brevi, come tutti i parametri zero farà un giro per capire se ci saranno altre offerte. Antun farà ulteriori giri per capire se ci sono novità”.

RINNOVI – “Anche su Bernardeschi non ci sono tempi brevi. De Sciglio resta al 100%, Perin è vicino e Cuadrado si attende la fumata bianca. L’unico dubbio su Perin era la voglia di giocare da numero uno, ma la sinergia è ottima e ha accettato il ruolo di vice”.

Infine sulle altre vicende di mercato: “Bremer? Lo vedremo. È sicuramente l’obiettivo principe per la linea difensiva in estate. Traore e Romagnoli non interessano. Attenzione a de Ligt che la Juve vuole tenere a tutti i costi. Per privarsene solo offerte scandalose”.