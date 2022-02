La Juventus continua a guardare a Zaniolo come il grande colpo estivo e lui mette ‘like’ ai bianconeri: la strategia per il mercato

Il mercato invernale ha ridato slancio ai bianconeri, tornati ad essere temuti dagli avversari grazie alla presenza di Dusan Vlahovic in attacco: in estate si tenterà una nuova operazione importante.

Tra i profili seguiti per l’estate, ce n’è uno in particolare la cui candidatura starebbe crescendo nelle ultime settimane: come raccontato su Calciomercato.it, la Juventus continua a seguire Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Nazionale azzurra si trova in una situazione di stallo con la Roma, che al momento ha congelato il suo rinnovo di contratto. Nella vittoria al cardiopalma dei giallorossi contro lo Spezia il numero ’22’ ci ha messo letteralmente la faccia, guadagnandosi il calcio di rigore che ha deciso il match. Con Mourinho, però, la situazione rimane ancora caratterizzata da una certa tensione e la Juventus potrebbe fare leva per arrivare a Zaniolo in estate.

Calciomercato Juventus, Zaniolo è il grande obiettivo: Allegri ha detto sì

Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Massimiliano Allegri, come fatto come Dusan Vlahovic, avrebbe già dato il proprio assenso all’operazione Zaniolo. Il trequartista della Roma, intanto, fa ancora discutere fuori dal campo: like galeotto a tre bianconeri. Non è un mistero che il numero ’22’ giallorossi da bambino era un tifoso della Juventus e che vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Torino.

Da diverse settimane la Juventus avrebbe iniziato le grandi manovre per tentare l’offensiva in estate e convincere la Roma a lasciar partire Zaniolo. Per farlo, servirà presentarsi nella Capitale con un’offerta da 40/50 milioni di euro: un investimento importante che sarà legato anche alla partecipazione alla prossima Champions League. Insomma, l’affare è ancora in una fase preliminare, ma la volontà di tutte le parti in causa sembra essere quella giusta: il grande colpo estivo della Juventus potrebbe essere Nicolò Zaniolo, che andrebbe a comporre un grande tridente con Chiesa e Vlahovic.