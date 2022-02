Il mercato della Juventus passa dal 4-3-3 | Zaniolo e non solo gli obiettivi

La Juventus trova certezze con il 4-3-3, il prossimo mercato consoliderà questo modulo: Zaniolo e non solo tra gli obiettivi

Tra alti e bassi, la Juventus è tornata a contatto con i vertici della classifica: la svolta, è indubbio, è arrivata dal mercato di gennaio. La sessione invernale ha consegnato due giocatori il cui impatto ha subito spostato gli equilibri: Denis Zakaria e, soprattutto, Dusan Vlahovic.

Anche contro l’Empoli l’attaccante serbo ha dimostrato di essere la luce che può dare una speranza alla stagione dei bianconeri. Contro i toscani non è arrivata una bella prestazione di squadra, con la compagine di Allegri che è sembrata soffrire gli uomini di Andreazzoli a più riprese, ma le straordinarie qualità di Vlahovic hanno consegnato alla Juventus tre punti pesantissimi. Da quando il bomber di Belgrado è arrivato dalla Fiorentina, c’è stata anche una svolta tattica che potrebbe incidere fortemente sul prossimo mercato di ‘Madama’: ora la Juventus si pensa con un 4-3-3.

La Juventus consolida il 4-3-3 sul mercato | Milinkovic-Savic e de Jong i sogni proibiti

Per riuscire a rendere vincente ed estremamente efficace il 4-3-3, i bianconeri in estate si muoveranno con dei colpi mirati. Fondamentale sarà il rientro di Federico Chiesa che, per caratteristiche, sembra essere uno dei compagni di reparto ideali di Dusan Vlahovic: i due, poi, si conoscono bene e hanno già giocato insieme nella Fiorentina. Là davanti il terzo elemento del tridente, a discapito di Paulo Dybala, il cui futuro resta legato al rinnovo di contratto, potrebbe essere Nicolò Zaniolo.

Il trequartista della Nazionale non sta riuscendo ad instaurare un rapporto eccellente con José Mourinho e, come espresso con chiarezza da Tiago Pinto, per un’offerta congrua potrebbe lasciare la Capitale. Questa offerta, al momento, potrebbe aggirarsi intorno ai 40/50 milioni di euro. Un investimento importante, per il quale la Juventus vuole prendersi il giusto tempo per valutare tutti gli aspetti dell’affare.

L’altro grande obiettivo, poi, risiede a centrocampo. In questo caso le opzioni prese in esame dai bianconeri sono due: l’acquisto di un regista, in modo da utilizzare Locatelli da mezz’ala in pianta stabile, oppure quello di una mezz’ala di caratura internazionale. Il grande sogno in regia porta il nome di Frankie de Jong, che dopo un periodo di difficoltà sta trovando maggiore spazio a Barcellona con Xavi: ricreare la coppia con de Ligt che ha fatto innamorare il mondo ai tempi dell’Ajax sarebbe una straordinaria operazione. Come mezz’ali, invece, sono diversi i nomi studiati dalla Juventus: si passa dal giovane Gravenberch, fino al ritorno di Paul Pogba a costo zero, ma la grande suggestione è Milinkovic-Savic. Il ‘Sergente’ della Lazio potrebbe svoltare il centrocampo bianconero, che con lui e Vlahovic troverebbe nella Serbia il paradigma del nuovo corso di Allegri.