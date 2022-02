Juventus, Pogba e non solo: ‘schiaffo’ da Manchester e da Parigi

Pre-accordo con Pogba, sempre in scadenza di contratto col Manchester United. L’ex Juventus potrebbe venir rimpiazzato da un obiettivo dei bianconeri

Dove sarà il futuro di Paul Pogba? Negli ultimi giorni ha ripreso consistenza la pista Paris Saint-Germain. Oggi ‘todofichajes.com’ parla addirittura di pre-accordo tra il centrocampista francese, sempre in scadenza a giugno col Manchester United, e il club transalpino che con Raiola, come dimostra anche l’affare Donnarumma, vanta un eccellente rapporto.

Pogba sarebbe ancora un ‘sogno’ Juve, eventualmente un clamoroso cavallo di ritorno, ma a detta del portale spagnolo il PSG ha messo la freccia e di fatto bloccato il 28enne che a Manchester guadagna più di 15 milioni di euro netti.

A proposito di Manchester, lo United guarda in Spagna per la successione di Pogba: per la medesima fonte ha già mosso passi concreti, piazzandosi in prima fila, per Frenkie de Jong.

L’olandese è nel mirino della Juventus, come raccontatovi da Calciomercato.it e con l’avvento di Xavi sulla panchina del Barcellona non sembra più essere certo di mantenere un ruolo centrale nella squadra che si sta rilanciando dopo un avvio di stagione terribile. Se può lasciare la Catalogna? Questo lo vedremo. Se dovesse restare, come nuovo compagno di centrocampo potrebbe avere Frank Kessie…