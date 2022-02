Calciomercato, Juventus scatenata | Doppio colpo: c’è anche Donnarumma

La Juventus ha gennaio ha già piazzato colpi importanti, ma la prossima estate potrebbe replicare su questa linea. Spuntano anche le quote per un doppio colpo

Obiettivo Champions per la Juventus che intanto con la vittoria di Empoli, approfittando dei passi falsi di Inter e Milan, prova anche a mettere pressione a chi precede in classifica. L’impresa scudetto, vista anche l’altissima concorrenza appare quasi impossibile, come ammesso dallo stesso Massimiliano Allegri, che però si coccola i nuovi acquisti di gennaio, ed in particolare lo scatenato Dusan Vlahovic. Il serbo ha impattato in un modo decisivo sul mondo Juve, risultando subito decisivo e voglioso di incidere al meglio, come dimostrato anche negli istanti finale della gara contro l’Empoli.

Un’importanza quella del mercato che si riflette anche sulla squadra e sui risultati, motivo per cui i bianconeri, fermo restando la necessità di arrivare tra le prime quattro, in estate potrebbero continuare su questa strada, piazzando un altro paio di affari di livello.

Calciomercato Juventus, non solo Bremer ma anche Donnarumma: spuntano le quote

Gli occhi della dirigenza della Juventus sono puntati, oltre che sui rinnovi da chiudere, anche e soprattutto sulla difesa, dove de Ligt è il grande punto fermo ma al contempo anche il calciatore con più mercato. La società di Agnelli si è quindi unita alla corsa a Gleison Bremer, possente e talentuoso difensore del Torino che sta sfoderando un’altra stagione da leader assoluto. Il brasiliano, tra gli obiettivi principali dell’Inter, ha prolungato il contratto per dare ulteriore potere di vendita alla squadra di Cairo che spara già cifre superiori ai 30 milioni di euro.

Intanto spuntano indizi non solo su Bremer ma anche su un altro calciatore. La Sisal ha infatti rilasciato due quote interessanti su due calciatori alla Juventus entro il prossimo 31 agosto 2022: si tratta del brasiliano e di Gigio Donnarumma. Bremer in bianconero è quotato a 7,50, mentre il portiere italiano del Paris Saint Germain è pagato a quota 20,00 per un passaggio dai francesi alla squadra di Massimiliano Allegri. Un doppio colpo tra le quote difficile da realizzare, ma che timidamente fa capolino sulla scena.