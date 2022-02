Inter, netta posizione sul rinnovo: “Non firmare è un mio diritto”

Calciomercato Inter, un giocatore ha espresso chiaramente la propria posizione sul rinnovo: “Ho il diritto di non firmare il contratto”

L’Inter è giunta ad una fase cruciale della propria stagione. I nerazzurri hanno affrontato diversi impegni importanti nell’ultimo periodo e ne verranno altri prossimamente. La squadra guidata da mister Inzaghi è apparsa visibilmente scarica sia a livello mentale che fisico e sta vivendo una piccola crisi in termini di prestazioni e risultati. Lo scialbo pareggio al Marassi e il crollo per mano del Sassuolo lo dimostrano ampiamente.

Domani si fa di nuovo sul serio. Arriva l’ennesimo derby stagionale col Milan, stavolta valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Una vera e propria battaglia, come ammesso dallo stesso Inzaghi, che potrebbe rappresentare una svolta per il prosieguo del cammino. Ma la ‘Beneamata’ chiaramente avrà bisogno in fretta di un apporto di maggior qualità e sostanza da parte dei suoi protagonisti. Handanovic, in particolare, continua a non dare più le garanzie di una volta tra i pali, non a caso Marotta e Ausilio si sono praticamente già assicurati Onana a zero da luglio. Il portiere camerunense, infatti, ha svolto le visite mediche a inizio gennaio e manca solo la firma sul contratto. Intanto il classe ’96 è tornato a parlare del suo futuro.

Inter, Onana risponde ai tifosi dell’Ajax: “È un mio diritto non firmare il rinnovo”

I tifosi dell’Ajax, dal canto loro, non hanno affatto preso bene la sua decisione di non rinnovare l’accordo in scadenza a giugno. Avrebbero voluto più riconoscenza nei confronti del club e lo hanno fatto notare all’estremo difensore. Onana, per tutta risposta, ha chiarito in maniera netta la sua posizione in questo senso: “Credo che non firmare sia un mio diritto – ha dichiarato al ‘Nos’ -. Ho solo la sensazione che il mio tempo qui sia terminato. Ora è importante guardare avanti“.

Dunque nessun rimpianto. Onana è assolutamente convinto della scelta che ha fatto e non vede l’ora di cominciare la nuova avventura con la maglia dell’Inter. La ‘Beneamata’, dal canto suo, si augura che questo talento possa rivelarsi l’opzione giusta per tornare ad avere la sicurezza in porta di un tempo.