Milan-Inter, Inzaghi carica: “Una battaglia. Ecco cosa farà la differenza”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazione alla vigilia del derby d’andata di Coppa Italia contro il Milan

Ci risiamo, verrebbe da dire. Domani sarà di nuovo derby della Madonnina, domani sarà di nuovo Milan-Inter. Le due cugine lombarde stavolta si sfideranno nel match, in programma alle ore 21:00, valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia. C’è parecchia tensione nell’ambiente, anche perché sia rossoneri che nerazzurri vengono da un periodo alquanto sottotono e devono rialzare la testa quanto prima.

Quale migliore occasione per ritrovare le energie mentali e tornare a viaggiare a ritmi elevati. Nel frattempo, dopo le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa, arrivano anche le parole di Simone Inzaghi. Il mister della ‘Beneamata’ ha presentato così la super sfida ai microfoni di ‘SportMediaset’: “Affronteremo una battaglia, dove ognuno cercherà di avere la meglio sull’altro. In una partita come questa faranno la differenza le motivazione e gli aspetti mentali“.

Milan-Inter, Inzaghi: “Molto importante segnare un gol in trasferta”

MILANO: “Sarà una vetrina bellissima per la città. Noi, però, chiaramente dovremo concentrarci sul campo e sulla nostra prestazione“.

GOL IN TRASFERTA: “Ovviamente sarebbe molto importante. Ora dobbiamo giocare partita per partita con l’intento di riacquisire le necessarie energie fisiche e mentali, senza pensare a tutto ciò che sarà dopo la gara. Questo per quanto mi riguarda è il solo modo per conquistare gli obiettivi prefissati“.