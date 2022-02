Inter e Milan sfida eterna | Derby di mercato per tre giocatori

Non c’è solamente il derby di Coppa Italia e la corsa scudetto: Milan e Inter si incrociano sul mercato per tre giocatori

Dopo anni di disparità e disequilibri, rossoneri e nerazzurri dalla scorsa stagione sono tornati ad essere protagonisti nella corsa scudetto: domani il Derby della Madonnina si riverserà sulla Coppa Italia.

Nonostante il primo posto del Napoli, la corsa per la vittoria della Serie A rimane ancora aperta: Milan e Inter sembrano essere le grandi alternative ai partenopei per il tricolore. L’ultima sfida sul campo è stata vinta dai rossoneri, con la doppietta di Giroud che ha ribaltato il derby e dato uno scossone al campionato italiano. Il duello tra le due compagini di Milano si estenderà anche sul mercato, dove le due società si potrebbero incrociare almeno su tre giocatori: è derby di mercato.

Derby di mercato | Inter e Milan si sfidano per Scamacca, Viti e… Kessie

Il principale campo di battaglia in cui si sfideranno Inter e Milan sul mercato riguarda Gianluca Scamacca. Come rivelato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, i nerazzurri si sono mossi con anticipo col Sassuolo per arrivare all’attaccante e toglierlo dalle grinfie dei rossoneri. Nonostante il vantaggio di Marotta e soci, Paolo Maldini potrebbe tentare una nuova offensiva per consegnare Scamacca a Stefano Pioli: il classe ’99 è considerato il profilo ideale per crescere e poi ereditare l’attacco del Milan da Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la volontà di Scamacca sarebbe quella di restare in Serie A nonostante l’interesse di diversi club esteri: Milano la città nel suo destino. Il secondo nome da monitorare con attenzione è quello di Franck Kessie, che lascerà i rossoneri a parametro zero a fine stagione e potrebbe seguire le orme di Calhanoglu: perché ciò accada, però, dovrebbe partire uno dei centrocampisti di Simone Inzaghi.

L’ultimo nome su cui Milan e Inter potrebbero sfidarsi è quello di Mattia Viti. I nerazzurri da tempo sono sul difensore dell’Empoli, ma sempre secondo la rosea, gli scout di Moncada starebbero seguendo il classe 2002 con grande attenzione. Il derby della Madonnina per Mattia Viti potrebbe rivelarsi particolarmente acceso in estate. Prima, però, Inter e Milan si sfideranno sul campo: in palio ci sono scudetto e Coppa Italia.