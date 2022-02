Milan scatenato con gli arbitri, aperto dossier con gli errori | Scatta la reazione

Il Milan è scatenato con gli arbitri dopo i presunti errori, aperto dossier con gli episodi dubbi ma scatta la reazione della dirigenza arbitrale

Dirigenza arbitrale infastidita dall’atteggiamento del Milan. Anche dopo l’ultima partita pareggiata in casa contro la modesta Udinese, Paolo Maldini ha aizzato la polemica: “Chi deve decidere sul fatto se sia fallo di mano o meno, deve capire di calcio. Il Milan è primo in classifica in Serie A e non può essere arbitrato sempre da direttori di gara esordienti”. Così, riporta oggi ‘La Gazzetta Sportiva’, al contrario di Maldini, alla Can pensano che il ricambio generazionale vada portato avanti incentivando dunque il lavoro dei giovani arbitri.

Il riferimento dei rossoneri è al presunto tocco di mano (che svariati replay non hanno chiarito del tutto) che avrebbe viziato la rete del pareggio dei friulani, i quali pure si lamentavano a inizio ripresa per un possibile rigore non concesso con relativa espulsione a Tomori per un fallo da ultimo uomo su Beto.

Il Milan, quando siamo nel momento chiave della stagione, con le sfide a Inter e Napoli alle porte, prova a far sentire la sua voce. Come riporta ‘Tuttosport’, infatti, sarebbe stato aperto un dossier arbitrale con i pesunti torti. I più gravi, secondo il quotidiano, avrebbero negato molti punti in classifica: “Anche se non si può avere al 100% la sicurezza che poi il risultato finale sarebbe stato quello ipotizzato dal Milan, hanno tolto ai rossoneri 6 punti”.

Milan, dossier con i torti arbitrali: “Mancano sei punti”

Come riporta il quotidiano torinese, gli errori evidenziati con la matita blu sarebbero tre. L’ultimo è stato appunto il gol di Udogie, mentre il 17 gennaio scorso ci fu il fischio di Serra che non diede il vantaggio e di conseguenza il gol a Messias contro lo Spezia, che poi fu bravo a segnare la rete della vittoria.

Sarebbe considerata gravemente sbagliata anche la decisione del 19 dicembre scorso, quando a San Siro, sul risutato di 1 a 0 per il Napoli, richiamato dal Var, l’arbitro Massa annullò l’1-1 di Kessie per il fuorigioco di Giroud. L’Aia, in quella occasione, confermò la giusta decisione di Massa e del Var in quanto l’attaccante francese aveva cercato con una gamba di complicare la giocata di Juan Jesus.