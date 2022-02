Conte via dal Tottenham: la presa di posizione è netta

La netta vittoria contro il Leeds non frena le discussioni sul futuro di Antonio Conte al Tottenham: la presa di posizione è netta

Il futuro di Antonio Conte tutto ancora da scoprire. Le parole pronunciate la settimana scorsa hanno aperto il dibattito su ciò che accadrà tra il Tottenham e il tecnico salentino.

Tutto nasce dalla sconfitta contro il Burnley, un ko che il manager ex Inter non ha mandato giù. Le dichiarazioni post gara sono state molto dure: dal “devo parlare con il club” a “forse non sono troppo bravo”, passando per “la società dovrà fare riflessioni anche su di me”. Frasi che lasciavano presagire un possibile addio agli ‘Spurs’, ipotesi che in realtà è ancora in ballo.

Il 4-0 rifilato dagli ‘Spurs’ al Leeds, che è costato anche la panchina a Bielsa, non ha frenato le discussioni su Conte. A fine stagione potrebbe davvero succedere di tutto, tanto che c’è ipotizza anche un suo ritorno in Italia sulla panchina del Milan. Sul futuro di Conte è intervenuto anche Rio Ferdinand, ex bandiera del Manchester United, che su ‘BT Sport’ ha detto la sua su quel che accadrà all’allenatore salentino al termine della Premier League.

Calciomercato, certezza Ferdinand: “Conte non sarà al Tottenham dopo l’estate”

Rio Ferdinand dice la sua sul futuro di Conte e il suo giudizio è netto: “Non credo che dopo l’estate sarà qui in base a ciò che ho visto sui media la settimana scorsa e sui giocatori”. L’idea dell’ex difensore è che l’allenatore decida di lasciare gli Spurs: “Penso che si sentirà a suo agio dicendo ‘ascolta, non mi ero reso conto che sarebbe stato così’ e non si sentirà preoccupato di andarsene”.

Per Ferdinand quindi tutto lascia pensare ad una separazione: “Conte non si guarderà indietro e non si pentirà: avrà fiducia nella decisione presa. Sarei molto sorpreso se restasse qui il prossimo anno”. Convinzione netta quindi per l’ex Manchester United, tra l’altro squadra che sembrava potesse essere la destinazione di Conte lo scorso autunno. Ora i ‘Red Devils’ cercano ancora il nuovo manager: che possa esserci un ritorno di fiamma?