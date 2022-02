Antonio Conte sbotta dopo la sconfitta del Tottenham contro il Burnley: le dichiarazioni del tecnico italiano

La vittoria contro il Manchester City è già lontana. Il Tottenham di Antonio Conte continua la sua stagione sulle montagne russe e va ko contro il Burnley.

Il gol di Ben Mee al 71′ fa esplodere tutta la rabbia del tecnico salentino che nel post gara lancia dichiarazioni al vetriolo.

Conte si mostra visibilmente contrariato nelle interviste rilasciate dopo il triplice fischio dell’arbitro e manda un messaggio chiaro alla società: “Ho bisogno di parlare con il club. Il Tottenham deve fare una valutazione su di me. Dobbiamo trovare la soluzione migliore. E’ stata una notte difficile. Non è solo stasera, nelle ultime cinque partite ne abbiamo perso quattro. Significa che ci sarà una valutazione su di me. Perderne quattro su cinque è frustrante”.

Sfogo Conte: “Forse non sono abbastanza bravo”

Lo sfogo dell’allenatore pugliese continua: “I giocatori sono sempre gli stessi, il club cambia gli allenatori e i risultati non cambiano. Forse non sono abbastanza bravo. Sono troppo onesto per accettare questa situazione. Di sicuro faremo un bilancio con la società, perché ripeto, non è giusto, non fa bene a nessuno continuare a perdere. Potrei stare zitto e tenermi lo stipendio ma sono onesto: non posso accettarlo”.