CMIT TV | Scossa Milan: “Conte con Milinkovic-Savic. Lukaku-Inter, no”

Alla CMIT TV si parla di Lukaku-Inter e della situazione di Conte al Tottenham con una clamorosa ipotesi che coinvolge il Milan

Conte sbotta e il Tottenham ora teme di perdere il manager italiano. Le parole pronunciate dal tecnico salentino dopo la sconfitta contro il Burnley aprono scenari inaspettati.

“Devo parlare con il club” ha affermato l’ex Inter e ha anche aggiunto: “Forse non sono abbastanza bravo, la società deve riflettere su di me”. Dichiarazioni che mettono in seria discussione la permanenza di Conte sulla panchina degli ‘Spurs’. Il tutto mentre un altro ex nerazzurro, Romelu Lukaku, vive un periodo complicato al Chelsea: per lui è arrivata la panchina in Champions contro il Lille e critiche anche pesanti per il suo rendimento stagionale. Una situazione che, unite alle parole pronunciate in un’intervista, hanno acceso le voci su un possibile ritorno all’Inter, ipotesi molto difficile.

Delle situazioni di Conte e Lukaku si è discusso anche alla CMIT TV con Fabio Bergomi che ha delineato due scenari: uno che riguarda il bomber belga e l’altro che tocca il tecnico pugliese.

Calciomercato, futuro Conte e Lukaku: Bergomi alla CMIT TV

Sull’attaccante belga il pensiero di Bergomi è chiaro: “Io dico no a Lukaku all’Inter per tre motivi: non tornerà mai ai livelli di prima; il modo in cui se ne è andato; le ragioni economiche per un trasferimento che sarebbe comunque temporaneo”.

Sul fronte Conte, invece, lancia una vera e propria bomba con il tecnico che potrebbe approdare sulla panchina del Milan: “Se me lo aspetto al Milan? Sì. Mi aspetto che un Milan che magari vince lo Scudetto e dopo decida di fare degli acquisti, uno potrebbe essere Milinkovic-Savic, e magari dare in mano questa squadra a un Conte che dà la scossa finale”.