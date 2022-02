Calciomercato, scambio per Zaniolo | La Juventus cala il jolly

La Juventus è sempre alle prese col futuro di Paulo Dybala, mentre al contempo pensa anche ad eventuali sostituti. Uno di questi gioca in Serie A e spunta un’ipotesi di scambio

La stagione della Juventus continua a vivere sulle montagne russe: ora i bianconeri dopo il colpo esterno sul campo dell’Empoli sembrano aver consolidato il proprio ruolo da quarta forza in classifica, senza disdegnare il sogno di rosicchiare nelle prossime settimane punti sulle prime tre. Obiettivo scudetto ai limiti dell’impossibile, come ammesso dallo stesso Allegri, ma dall’arrivo di Vlahovic la Juventus pare aver cambiato marcia dal punto di vista della ferocia e della convinzione, soprattutto in attacco.

Intanto Allegri continua a fare a meno dell’infortunato Paulo Dybala che al contempo è sempre al centro delle voci sul suo rinnovo che per ora non arriva. Intanto dopo il colpo Vlahovic a gennaio, i bianconeri pensano in grande anche per la prossima estate, e proprio in zona trequarti potrebbero fare un altro investimento, soprattutto se Dybala non dovesse restare.

Calciomercato, suggestione di scambio Juventus-Roma: nel mirino Zaniolo

Un nome che stuzzica e di tanto in tanto torna di moda è quello di Nicolò Zaniolo, finito fuori dalle scelte iniziali di Josè Mourinho per la gara odierna contro lo Spezia in trasferta. Lo stesso fantasista giallorosso, tornato da poco da un infortunio muscolare, è recentemente anche finito nel mirino delle polemiche social per alcuni like a determinati calciatori della Juve.

Situazioni che alimentano ulteriormente voci sul futuro di Zaniolo, che a causa di alcuni pesanti infortuni ha fatto vedere in questi anni solo a tratti il suo enorme potenziale. Secondo quanto evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, la Juventus potrebbe addirittura mettere sul piatto per il classe 1999 il cartellino di Arthur in uno scambio con la Roma. Il brasiliano non ha fin qui convinto con continuità nella sua avventura bianconera, nonostante la pesante spesa per prelevarlo dal Barcellona. Al contempo i giallorossi avrebbero bisogno di innesti di qualità in mezzo al campo anche se gli ostacoli non mancano: prima di tutto le cifre elevate dell’ingaggio, senza inoltre considerare che Mourinho preferirebbe un prototipo di regista differente dallo juventino.