Roma, Mourinho medita il ribaltone: la scelta su Zaniolo

A mali estremi, estremi rimedi. Potremmo utilizzare questo noto proverbio per descrivere la situazione attuale in casa Roma. I giallorossi vengono da tre pareggi consecutivi in campionato (due di questi ottenuti in extremis) e l’ultimo successo risale al 23 gennaio contro l’Empoli al Castellani.

Nel mezzo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter ai quarti di finale. Jose Mourinho, da sempre abituato a ben altri contesti nella sua illustre carriera, non può certamente essere soddisfatto. Non a caso lo Special One e la dirigenza hanno messo in discussione anche diversi elementi in rosa ad oggi titolari. Il mister portoghese, dal canto suo, sarebbe pronto ad una nuova rivoluzione nel match di domani contro lo Spezia. Il mister portoghese riflette su due possibili esclusioni eccellenti: parliamo di Sergio Oliveira e Nicolò Zaniolo. Il tecnico prenderà la scelta definitiva solo dopo l’allenamento odierno, ma – come riferisce il ‘Corriere dello Sport’ – ci sta pensando seriamente.

Roma, Zaniolo a rischio: Mourinho pensa all’esclusione con lo Spezia

Entrambe le scelte non sarebbero dovute a delle necessità Il centrocampista ex Porto è calato vistosamente rispetto alle prime due partite disputate e un turno in panchina senza dubbio potrebbe essergli d’aiuto. Per quanto riguarda Zaniolo, il classe ’99 ha ormai superato l’edema alla coscia che lo aveva fermato contro il Verona ed è in perfetto stato di salute. Lo Special One, però, preferirebbe tenerlo sulla corda, per cercare di stimolarlo e stuzzicarne l’orgoglio. La panchina rientra nei suoi ragionamenti sulla gestione del gioiello.

Complici, probabilmente, le voci sul futuro dell’attaccante giallorosso. Sappiamo in questo senso il forte interesse della Juventus, che potrebbe approfittare in estate di un mancato accordo per il rinnovo (scadenza attuale giugno 2024). Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, i Friedkin non hanno alcuna fretta al momento di prolungare l’accordo di Zaniolo e sono disposti a rimandare ogni discorso. Mourinho, inoltre, potrebbe concedere una possibilità a Zalewski, entrato benissimo sabato scorso all’Olimpico. Zaniolo dovrà guadagnarsi il prolungamento sul campo, passando eventualmente anche da alcune esclusioni.