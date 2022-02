Roma, UFFICIALE: c’è il rinnovo | Contratto fino al 2026

Notizia importante sul fronte rinnovi in casa Roma: prolungato ufficialmente il contratto di un calciatore giallorosso fino al 2026

Novità significativa riguardante il tema rinnovi in casa Roma. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, i capitolini non hanno fretta al momento di occuparsi del contratto di Zaniolo – certamente la questione più spinosa – così come quello delle altre pedine in bilico.

Allungata, invece, la scadenza dell’accordo attualmente in vigore di Gianluca Mancini. Dalla relazione semestrale finanziaria pubblicata ufficialmente dalla società questa mattina, si apprende il rinnovo automatico del difensore centrale classe ’96 fino al 2026 (il termine precedente era fissato a giugno 2024). Il prolungamento è scattato in virtù del raggiungimento di alcuni bonus previsti dal contratto.

Roma, UFFICIALE: scatta il rinnovo automatico di Mancini fino al 2026

Il club giallorosso non lo ha, però annunciato. Sarebbero ancora in corso, infatti, i dialoghi tra le parti in causa per un ulteriore prolungamento della scadenza fino al 2027. Una sistemato quest’ultimo tassello, ci sarà anche l’annuncio della società. Per Mancini si lavora ad un adeguamento dell’ingaggio, che dovrebbe passare dai 2 milioni netti percepiti attualmente a 3 più bonus.

Superfluo sottolineare che a maggior ragione tutto l’ambiente, Mourinho in primis, pretenderà un netto miglioramento a livello di prestazioni in campo. Mancini è il giocatore più ‘cattivo’ d’Europa, con 14 ammonizioni e un’espulsione. Numeri non accettabili per un club che ha ambizioni importanti come la Roma.