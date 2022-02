Momento delicato per l’Inter, continuano i problemi nel reparto offensivo per la formazione di Simone Inzaghi. Possibile ribaltone in attacco nel prossimo mercato estivo

Scatta l’allarme in casa Inter. Polveri bagnate per la squadra di Simone Inzaghi che anche ieri sera nell’anticipo in casa del Genoa ha sbattuto contro il muro eretto dalla formazione di Blessin.

Soltanto una rete realizzata dall’Inter nelle ultime quattro partire tra Napoli, Liverpool, Sassuolo e appunto Genoa: il sigillo dell’1-1 di Edin Dzeko nella trasferta scudetto del ‘Maradona’ al cospetto dell’undici dell’ex Spalletti. Tutti sono quindi in discussione nel reparto offensivo dei campioni d’Italia e le difficoltà in termini di prolificità inducono a delle riflessioni accurate la dirigenza di Viale della Liberazione.

L’esempio lampante della crisi di gol dell’Inter è inevitabilmente Lautaro Martinez, a Genova un po’ a sorpresa lasciato fuori per far posto a Sanchez al fianco di Dzeko. Il ‘Toro’ argentino ha deluso anche a Marassi e non va in rete su azione in campionato da oltre due mesi. Il suo futuro torna in discussione nonostante il recente rinnovo contrattuale di ottobre, con Marotta pronto ad ascoltare offerte pesanti di almeno 80 milioni di euro come fatto l’ultima estate con Lukaku. Barcellona e Atletico Madrid in Spagna guardano sempre con attenzione a Lautaro, senza dimenticare le big di Premier League.

Calciomercato Inter, da Scamacca a Gabriel Jesus: Marotta ribalta l’attacco

In entrata il nome caldo è quello di Gianluca Scamacca, con Marotta sempre in pressing con l’amico Carnevali per i gioiellino del Sassuolo. Un altro pupillo dell’Ad interista resta inoltre Paulo Dybala, con la ghiotta possibilità di portarlo a Milano a parametro zero in caso di fumata nera sul rinnovo della ‘Joya’ con la Juventus. Sempre ‘gratis’ occhio a Belotti che non prolungherà con il Torino, mentre il Lille non è disposto a fare sconti per David valutando il canadese 70 milioni di euro. Inoltre torna d’attualità la pista Gabriel Jesus dal Manchester City: il brasiliano potrebbe lasciare Guardiola a condizioni vantaggiose per l’Inter, con il tecnico spagnolo che lo andrebbe a rimpiazzare eventualmente con Kane.

Un intreccio di mercato che libererebbe una casella al Tottenham di Antonio Conte. L’ex mister nerazzurro si fionderebbe in quel caso sul pupillo Romelu Lukaku, con il rapporto al Chelsea con Tuchel che non è mai sbocciato. ‘Big Rom’ ha espresso il desiderio di tornare un giorno a Milano, viste le difficoltà riscontrate in quel di Londra. Un sogno però destinato – almeno per il momento – a rimanere tale anche per l’Inter considerando le cifre in ballo…