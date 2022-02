Anche l’Inter non riesce ad andare oltre il pareggio non approfittando dell’ennesimo stop del Milan: ora può approfittarne il Napoli

Tutti la vogliono, ma nessuno se la prende. A Roma di solito è la ‘sora Camilla’, in questo caso è la vetta della classifica, la posizione teoricamente più ambita di tutte. Peccato che Inter, Milan e Napoli quasi facciano a gara a perdere punti. Un paradosso, ma è quello che sta succedendo. Un paio d’ore fa i rossoneri hanno pareggiato in casa con l’Udinese per 1-1, anche se con parecchie polemiche nel postpartita.

Sulla carta l’Inter aveva un impegno abbordabile vista la classifica, ma il Genoa questa sera corre e lotta su ogni pallone rendendo la vita difficile ai nerazzurri. Che non giocano una partita particolarmente positiva soprattutto per qualità di gioco e negli ultimi metri di campo. Di occasioni vere non ce ne sono tantissime, anche se sono comunque principalmente di marca interista. Soprattutto ad andare vicino a gol sono Calhanoglu, Dzeko, Dumfries ma anche Barella e nel finale Lautaro Martinez. Il Genoa cerca di utilizzare le proprie armi, di ripartire a testa bassa in contropiede con la velocità di Yeboah e Kallon negli ultimi minuti. Preoccupazione invece per Cambiaso, che ha riportato un infortunio che sembra serio al ginocchio sinistro.

Genoa-Inter, la vetta che scotta: Inzaghi non va oltre lo 0-0 e resta dietro al Milan

Alla fine il forcing non porta a niente e la partita si conclude mestamente sullo 0-0. L’Inter non vince da dal match col Venezia, poi due pareggi e due sconfitte. Una crisi aperta dalla rimonta subita nel derby col Milan, ma che per ora non compromette la corsa scudetto. Inzaghi resta a -2 dalla vetta dei rossoneri (per cui aumentano i rimpianti), con il Napoli che domenica sera in casa della Lazio può agguantare proprio la prima posizione scavalcando l’Inter, che ovviamente ha sempre la partita da recuperare. Un altro stop che arriva a meno di una settimana dal ko interno col Sassuolo, contemporaneo al 2-2 del Milan con la Salernitana e l’1-1 del Napoli a Cagliari. Prosegue il ‘ciapa no’. Il Genoa di Blessin invece sale a 17 dopo il quinto pareggio su cinque, resta penultimo a distanza dalla salvezza lontana cinque punti.

CLASSIFICA SERIE A: Milan*** 57 punti; Inter 55, Napoli 54*; Juventus 47; Atalanta* 44; Lazio 43; Fiorentina* 42; Roma 41; Verona 37; Torino* e Sassuolo 33; Empoli e Bologna* 31; Sampdoria, Spezia 26, Udinese* 26; Venezia* e Cagliari 22; Genoa 17; Salernitana** 14

*una partita in meno

**due partite in meno

*** una partita in più