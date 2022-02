Genoa-Inter, il ginocchio fa ‘crac’: esce dal campo in lacrime

Scene preoccupanti a ‘Marassi’ durante Genoa-Inter: l’infortunio al ginocchio sembra serio

A ‘Marassi’ la partita è bloccata sullo 0-0 tra Genoa e Inter. Le due squadre in campo giocano per obiettivi diametralmente opposti, ma c’è tanta intensità e qualche occasione. Soprattutto gli uomini di Inzaghi sanno di dover sfruttare assolutamente il pareggio del Milan per agganciare i rossoneri in vetta con tanto di partita ancora da recuperare.

I rossoblù di Blessin hanno bisogno di punti e lottano su tutti i palloni. E succede che in una partita del genere qualche contrasto rischi di costare caro. L’ex allenatore dell’Ostenda perde per infortunio Maksimovic al 54′: il serbo è costretto a lasciare il campo infortunato, facendo spazio a Cambiaso, tra i giocatori rivelazione di questa stagione. Ma l’esterno azzurro nato nel 2000 è molto sfortunato e dopo meno di cinque minuti, in un contrasto con Calhanoglu, si fa male. Per andare a ribattere un tiro defilato in area del turco, il ginocchio sinistro di Cambiaso si pianta e si torce in maniera innaturale.

Genoa-Inter, brutto infortunio al ginocchio per Cambiaso: paura per il crociato

Subito il giocatore del Genoa si tocca il ginocchio e le sensazioni non sono affatto buone. Portanova chiede il cambio, è inevitabile, poi dopo qualche minuto l’esterno del Grifone è costretto ad abbandonare il campo in lacrime a bordo della barella, tra gli applausi dello stadio e la vicinanza di compagni e avversari. La dinamica dell’infortunio, purtroppo, non lascia affatto buone sensazioni e in questi casi il pensiero e il timore va immediatamente ai legamenti e al crociato. Ma in ogni caso bisognerà aspettare il responso degli esami strumentali.