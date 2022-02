Accordo totale con l’Inter, c’è la data per l’annuncio ufficiale

Accordo totale già raggiunto con l’Inter, c’è la data per l’annuncio ufficiale della firma

Il metronomo dell’Inter sta per essere blindato. Marcelo Brozovic, da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto, ha già raggiunto l’accordo coi nerazzurri e attende solo le ultime pratiche burocratiche prima dell’annuncio ufficiale. Che potrebbe avvenire la prossima settimana.

Prima del comunicato dell’Inter, riporta ‘Tuttosport’, si attende il via libera da parte della Federcalcio dopo che l’avvocatessa di Brozovic ha completato l’iter per l’iscrizione all’albo dei procuratori. Il giorno degli annunci, se le pratiche otterranno il bollo notarile, dovrebbe essere tra mercoledì e giovedì prossimo. Epic Brozo prolungherà fino al 2026 e andrà a guadagnare sei milioni con bonus che potrebbero far lievitare il suo stipendio fino a quasi sette milioni di euro. Beppe Marotta si assicurerà quindi la firma di uno dei migliori elementi in rosa.

Calciomercato Inter, Brozovic firma: attesa per il rinnovo di Perisic e Handanovic

Classe 1992, Brozovic è ormai da anni un pilastro della formazione interista. Nella stagione in corso, tra campionato e coppe, ha già contribuito con giocate importanti, due assist e un gol in 33 presenze totali. La sua firma nel momento chiave dell’annata può conferire ulteriore serenità all’intero ambiente.

Intanto, restano aperti i discorsi legati ai prolungamenti di Samir Handanovic e Ivan Perisic. Per il capitano dell’Inter filtra sempre grande ottimismo, mentre è più moderato quello legato alla firma del croato. Con il suo entourage già dopo il derby di Coppa Italia col Milan dovrebbero riprendere i colloqui.

Se Simone Inzaghi è chiamato a risolvere ben presto i segni di stanchezza mostrati dai suoi calciatori nelle ultime apparizioni, la dirigenza lavora alacremente al futuro della squadra. Futuro che dovrebbe prevedere ancora la presenza di Marcelo Brozovic. Per Handanovic e Perisic, invece, si dovrà continuare ad aspettare.