Milan-Udinese è anche la partita di Gerard Deulofeu, ex della sfida e protagonista con la maglia della squadra di Cioffi

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Milan, valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato del numero 10 di Cioffi, in gol nella giornata precedente contro la Lazio.

“Deulofeu? Il malumore dei giocatori quando escono dal campo a me piace, soprattutto quando si manifesta in termini corretti – le sue parole a ‘Dazn’ – È un professionista esemplare, siamo contentissimi di averlo, è un lusso per noi e non ha bisogno di essere stimolato”. Lo spagnolo, ex della partita, è stato accostato a diversi club in vista della prossima stagione: proprio ai rossoneri, ma anche al Napoli e alla Roma.

Marino ha rinnovato, inoltre, la fiducia in panchina al tecnico bianconero Cioffi: “E’ perfettamente in linea con le nostre aspettative anche se è in credito con la sfortuna, soprattutto per il periodo Covid. Ha fatto i punti che ci permettono, anche con due partite in meno, di avere un margine sulla zona pericolosa”.