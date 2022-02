Milan in vantaggio dopo il primo tempo del match di San Siro contro l’Udinese. C’è una bocciatura pesante nell’undici di Pioli

Il Milan ha chiuso in vantaggio il primo tempo del match contro l’Udinese grazie allo spunto del solito Rafael Leao, all’ottavo centro in campionato.

In attesa del match di questa sera dell’Inter, la squadra di Pioli allunga momentaneamente in classifica rispetto ai cugini nerazzurri. In evidenza l’ex Lille che ha sbloccato poco prima della mezz’ora il risultato, in un match fin lì complicato per la formazione rossonera.

A deludere invece nello scacchiere è ancora Brahim Diaz, bersagliato anche dai tifosi rossoneri sui social. Il fantasista spagnolo non è riuscito finora ad ingranare neanche nel match di San Siro, proseguendo nel periodo negativo degli ultimi mesi. L’ex Real Madrid ancora all’asciutto in termini realizzativi e che non riesce a fare la differenza come i sostenitori milanisti vorrebbero.

Assurdo, indecente #BrahimDiaz dall’inizio. Temo che stasera #Pioli sia costretto a dare molte spiegazioni #MilanUdinese. — Andry Galliani (@AndryMilan83) February 25, 2022

Mamma mia Brahim Diaz, Calhanoglu rispetto a lui era Zidane — IlDepa (@ildpaa) February 25, 2022



“Mamma mia Brahim Diaz, Calhanoglu rispetto a lui era Zidane“, sottolinea un utente su ‘Twitter’. C’è chi dà la colpa anche a Pioli per aver schierato dall’inizio il numero dieci: “Assurdo, indecente Brahim Diaz dall’inizio. Temo che stasera Pioli sia costretto a dare molte spiegazioni”. Continua quindi il periodo assolutamente negativo per lo spagnolo dopo i primi 45 minuti di gioco dell’anticipo del ‘Meazza’.