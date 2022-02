DIRETTA Serie A, Milan-Udinese | Segui la cronaca LIVE

Il primo anticipo del venerdì, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte il Milan capolista e l’Udinese

Dopo gli impegni europei delle squadre italiane, tra Champions ed Europa League, si torna in campo per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A: apre la sfida tra il Milan e l’Udinese.

La capolista rossonera, guidata da Stefano Pioli, è reduce dal pareggio ottenuto sul campo della Salernitana, in rimonta, nel più classico dei testacoda. In attesa del recupero dei ‘cugini’ dell’Inter e della sfida col Genoa di questa sera, Leao e compagnia hanno tutta l’intenzione di allungare in vetta alla classifica. Di contro, i bianconeri di Gabriele Cioffi arrivano all’appuntamento dopo il pareggio casalingo contro la Lazio di Maurizio Sarri e hanno bisogno di un risultato positivo per tenere a debita distanza la zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-UDINESE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Deulofeu, Beto. All. Cioffi

CLASSIFICA SERIE A: Milan 56 punti; Inter* e Napoli 54; Juventus 47; Atalanta* 44; Lazio 43; Fiorentina* 42; Roma 41; Verona 37; Torino* e Sassuolo 33; Empoli e Bologna* 31; Sampdoria e Spezia 26; Udinese** 25; Venezia* e Cagliari 22; Genoa 16; Salernitana** 14

*una partita in meno

**due partite in meno