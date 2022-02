Genoa-Inter, Inzaghi: “Meritavamo di più, ma ora va così. Su Lautaro…”

Il commento di Simone Inzaghi dopo il pareggio deludente in casa del Genoa che conferma il momentaccio dell’Inter che non vince dal Venezia

Simone Inzaghi non fa drammi dopo il pareggio in casa del Genoa che non permette all’Inter di tornare in vetta sfruttando il passo falso del Milan. I nerazzurri non sanno più vincere, fanno fatica anche a trovare il gol. Ma il tecnico piacentino tiene la calma e si mostra fiducioso.

“Il risultato ci lascia l’amaro in bocca. Potevamo approcciarla meglio, sapevo che il Genoa è una squadra in salute, ci ha creato qualche problema nei primi 20 minuti. Avremmo meritato qualcosa in più, abbiamo tirato 20 volte in porta come contro il Sassuolo, ora però non riusciamo a fare gol. Dobbiamo lavorare meglio, ma non dobbiamo abbatterci. La prestazione l’abbiamo fatta, sono tante partite che non vinciamo e dobbiamo tornare subito a farlo”, le parole di Simone Inzaghi a ‘Sky Sport’. La questione è l’attacco inceppato: “Per il campo e l’avversario lo sviluppo del gioco non era semplice, ma siamo entrati in area 37 volte e abbiamo tirato in porta 20 volte, preso una traversa e avuto altre occasioni. In altri momenti sarebbe stato gol e ora è così. Probabilmente non basta quello che stiamo facendo per vincere determinate partite che prima vincevamo”.

In vetta continuano a frenare: “Sì è strano, nell’ultima giornata le prime 6 non hanno vinto. Si comincia a sentire magari un po’ la stanchezza, ma col Sassuolo abbiamo corso più del solito e abbiamo perso, magari dovevamo correre meglio. Cambiare uomini o modulo? Io penso – continua Inzaghi – che alla fine abbiamo provato a giocare meno, perché il campo non era nelle migliori condizioni, il Genoa pressava tanto e abbiamo provato con le seconde palle. Dobbiamo analizzare certe cose, abbiamo tirato 14 angoli contro zero, all’inizio della stagione facevamo gol ogni 5 angoli. Abbiamo preso invece una traversa, di solito entra. Stiamo analizzando il momento con molta calma e presto torneremo alla vittoria”.

Come si esce da questo momento? Inzaghi non fa drammi: “È un momento in cui stiamo cercando di migliorare quotidianamente, siamo riusciti a preparare questa partita con 4 giorni. Forse ci manca il guizzo che trovavamo prima, abbiamo cambiato uomini e strategia negli ultimi 20 minuti. Ora gira così, dobbiamo essere più bravi ad indirizzarla, gli episodi non ci vengono incontro, complimenti al Genoa ma avremmo meritato un altro risultato. Dispiace per i tifosi che ci hanno sostenuto, meritavano la vittoria ma devono essere orgogliosi di questa squadra. Abbiamo messo in bacheca un trofeo, siamo in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions e da ottobre fino a poco fa eravamo in testa. Dobbiamo lavorare di più sul particolare e penso che gli episodi torneranno favorevoli”.

Su Lautaro fuori: “Giocherà nel derby titolare? Penso di sì, ma al di là delle scelte anche Skriniar ha giocato sempre, stasera aveva bisogno di riposare. Ho cercato di alternare dove potevo, poi un uomo in più o in meno non fa la differenza. Lavorando quotidianamente come questa settimana torneremo a vincere”.