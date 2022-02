Genoa-Inter, Inzaghi sorprende tutti | Doppia esclusione eccellente

I campioni d’Italia dell’Inter impegnati questa sera nell’anticipo di ‘Marassi’ contro il Genoa: due big in panchina nella squadra di Inzagni

Simone Inzaghi sorprende tutti nella formazione iniziale dell’Inter per l’anticipo di questa sera contro il Genoa.

A ‘Marassi’ va in panchina infatti Lautaro Martinez: al posto del ‘Toro’ ci sarà Sanchez in attacco in coppia con Dzeko. L’argentino, che attraversa un periodo complicato ed è all’asciutto in campionato da oltre due mesi, almeno inizialmente non sarà quindi titolare nella sfida contro l’undici di Blessin.

L’altra novità di formazione per Inzaghi riguarda l’esclusione di Skriniar, anche in previsione del derby di Coppa Italia con il Milan di martedì. Nel trio difensivo insieme a de Vrij e Bastoni ci sarà D’Ambrosio. A centrocampo rientra dopo la squalifica Brozovic, ormai ad un passo dal rinnovo di contratto con il club campione d’Italia.

Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Lautaro in panchina

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova, Gudmundsson, Melegoni; Yeboah. All. Blessin

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. All. Inzaghi