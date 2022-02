Diretta Genoa-Inter | Formazioni ufficiali e cronaca live

Nel secondo anticipo della ventisettesima giornata di Serie A, Calciomercato.it seguirà in tempo reale Genoa-Inter

Dopo la disfatta interna contro il Sassuolo, l’Inter torna in campo questa sera in casa del Genoa. Una sfida da vincere, per la classifica, ma anche per dare una sterzata a questo primo bimestre del 2022, caratterizzato da diverse battute d’arresto. Ancora a caccia della prima vittoria da allenatore del Girfone, Blessin spera in un’impresa per non compromettere quasi definitivamente le speranze salvezza.

Sotto la nuova guida tecnica, i padroni di casa hanno collezionato quattro pareggi su quattro partite, realizzando e subendo solamente due gol. I ragazzi di Simone Inzaghi, dal canto loro, nell’ultima partita del mese sperano di rendere meno amaro un febbraio che ha portato in dote solamente un punto in campionato, oltre alla disfatta in Champions contro il Liverpool e alla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri ritrovano la lucida regia di Brozovic, al rientro dopo la squalifica della scorsa settimana.

Slitta ancora la prima convocazione di Gosens, che punta al derby di Coppa Italia. In casa ligure, ancora out Criscito, vicino al Toronto. Mancherà anche Ekuban, autore della rete che ha regalato il pareggio genoano in casa del Venezia. Negli ultimi cinque scontri diretti, ci sono state tre vittorie interiste e due genoane, con la squadra sconfitta che ha sempre chiuso la partita con zero gol realizzati. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Genoa-Inter

GENOA (4-3-2-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj, Portanova; Gudmundsson, Melegoni; Yeboah. All. Blessin.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. All. Inzaghi.

CLASSIFICA SERIE A: