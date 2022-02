Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Udinese, sfida in programma domani al ‘Meazza’ e valevole per la 27esima giornata di Serie A

Il Milan aprirà la 27esima giornata di Serie A sfidando l’Udinese di Cioffi. I rossoneri avranno la possibilità di riscattare il pari di Salerno e allungare a +5 in testa alla classifica, mettendo così pressione all’Inter impegnata in serata contro il Genoa al ‘Ferraris’.

Alla vigilia del match del ‘Meazza’ parlerà Stefano Pioli in conferenza stampa. Diretta testuale qui su Calciomercato.it a partire delle ore 14.30.

CONDIZIONE ED ERRORI – “Se siamo stanchi? Stiamo bene, però veniamo da una partita – quella contro la Salernitana, ndr – in cui abbiamo commesso troppi errori. Abbiamo lavorato su di essi, mi aspetto quindi dei miglioramenti. A Salerno l’approccio è stato quello giusto, poi c’è stata troppa frenesia. I risultati degli altri non mi interessano, non possiamo condizionarli”.

RINNOVI KESSIE E ROMAGNOLI – “Sono questioni societarie, io non alleno giocatori in scadenza ma professionisti sempre sul pezzo. Nessuno sa come andrà a finire”.

SCUDETTO – “L’obiettivo è chiaro: migliorare il punto della scorsa stagione. Vincere lo Scudetto sarebbe qualcosa di eccezionale, però non dobbiamo perdere le nostre basi. Sicuramente siamo competitivi per le posizioni alte della classifica. Quota Scudetto? Difficile da prevedere, forse non si arriverà a quella dell’anno scorso, tuttavia le squadre avanti hanno nelle loro corde dei filotti di vittoria”.

UDINESE – “E’ una squadra temibile, tosta. Va affrontata al meglio. La settimana scorsa come questa ho visto i miei calciatori concentrati”.

GUERRA IN UCRAINA – “Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo. C’è sgomento, il valore della vita non ha prezzo”.

REBIC – “La sua condizione sta migliorando. Mi aspetto tanto da Ante”.

RINNOVO IBRAHIMOVIC – “Bisogna chiederlo a Zlatan. Ma per come lo conosco, lui vuol continuare. Come sta? Le condizioni stanno migliorando, anche se un po’ più lentamente di quanto ci aspettassimo, ma sta meglio”.

Milan-Udinese, Pioli: “Attenzione non solo a Deulofeu. In più a Inzaghi e Spalletti ho…”

DEULOFEU – L’Udinese ha tante individualità importanti oltre a quella rappresentata da Deulofeu. Bisognerà prestare molta attenzione”.

PROBLEMA CON LE PICCOLE – “Contro la Salernitana abbiamo avuto troppo voglia e perdendo lucidità. Il Milan ha bisogno di andare a mille, questo sì, ma quando abbiamo noi la palla delle volte bisogna anche rallentare”.

SAELEMAEKERS – “Deve trovare più precisione. Ha le qualità per poter essere più efficace”.

LAZETIC – “E’ tornato ad allenarsi in gruppo, sta meglio e non credo ci vorrà molto tempo per vederlo in campo”.

MODULO – “Il 4-4-2 potremmo rivederlo, ma dipende dalle partite e dalle condizioni dei calciatori”.

INZAGHI E SPALLETTI – “Cosa ho in più rispetto a loro due? Il Milan. E coi miei calciatori tutto è possibile”.