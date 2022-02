DIRETTA | Conflitto Russia-Ucraina, le reazioni: striscione dei tifosi del Napoli

Il conflitto Russia-Ucraina ha risvolti anche nel mondo del calcio: gli aggiornamenti in diretta con tutte le notizie

L’invasione della Ucraina da parte della Russia ha lasciato sgomenti anche il mondo del calcio.

Numerose le reazioni per il conflitto iniziato questa notte e che non si sa quali conseguenze potrà avere. In Ucraina è stata proclamata la legge marziale che ha portato anche allo stop del campionato. La Uefa ha condannato l’operato della Russia e preannunciato decisioni per la giornata di domani. Intanto arrivano le testimonianze di chi è presente a Kiev come Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca che ha parlato del giorno più brutto della sua vita.

19.45 – “No alla guerra” lo striscione esposto fuori dallo stadio ‘Maradona’ prima di Napoli-Barcellona dal gruppo Ultras 72 della Curva B. I tifosi avrebbero voluto esporre la scritta all’interno dell’impianto ma le forze dell’ordine lo hanno impedito.

18.27 – Prime reazioni anche da parte dei club di Serie A. Il Cagliari, infatti, ha pubblicato una bandiera arcobaleno con il messaggio #WeStandForPeace. Tradotto letteralmente: “Noi siamo per la pace”.

18.15 – La Federcalcio ucraina ha chiesto a Uefa e Fifa di vietare la partecipazione di nazionali e club russi a qualsiasi competizione internazionale e di cambiare città e paese ospitante delle finali di Champions e Supercoppa europea.

17.50 – Arriva l’appello di Andriy Shevchenko sui social: “Vogliamo la pace, la guerra non è la risposta”.