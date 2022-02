Guerra Russia-Ucraina, l’appello di Shevchenko: “Vogliamo solo la pace”

La guerra tra Russia e Ucraina porta con sé testimonianze e reazioni nelle ultime ore: ecco il nuovo appello da parte di Andriy Shevchenko

Gli orrori della guerra stordiscono il mondo intero. Da stamattina l’invasione russa sta devastando l’Ucraina nei suoi centri nevralgici e scatenando reazioni in tutto l’occidente e non solo.

Andriy Shevchenko è un’icona assoluta per il suo popolo, che trascende anche il mondo del calcio e dello sport. In Italia lo conosciamo bene, dato che ha legato probabilmente la parte migliore della sua carriera da calciatore alla maglia del Milan. Di recente, l’abbiamo visto anche sulla panchina del Genoa, prima dell’esonero e dell’arrivo di Alexander Blessin al Grifone. Insomma, un mito anche per la parte umana. E quando parla lui raramente non viene ascoltato. Oggi il tema è più importante, un po’ di tutto. E il suo appello è da brividi.

Guerra Russia-Ucraina, l’ultimo appello di Shevchenko

Il messaggio di Shevchenko è accorato e diretto, con un unico obiettivo: la pace. Ve lo riportiamo fedelmente dal suo profilo Instagram: “Al mattino presto è iniziata una guerra su vasta scala condotta dalla Russia. La mia gente e la mia famiglia sono in pericolo. L’Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e l’integrità territoriale – afferma Sheva -. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare la loro aggressione e violazione del diritto internazionale. Vogliamo solo la pace, la guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta”.